El Mundial 2026 continúa generando controversias fuera del campo de juego. Tras la decisión de la FIFA de habilitar al delantero estadounidense Folarin Balogun para disputar los octavos de final, ahora la Federación Francesa de Fútbol presentó un pedido formal para que se anule la tarjeta amarilla que recibió Michael Olise frente a Paraguay.

La solicitud busca que el máximo organismo del fútbol mundial aplique un criterio similar al utilizado en el caso del atacante de Estados Unidos, cuya sanción fue dejada sin efecto por el Comité Disciplinario pese a que debía cumplir una fecha de suspensión.

De acuerdo con lo publicado por The Athletic, la federación francesa sostiene que Olise fue amonestado de manera incorrecta durante el triunfo por 1-0 sobre Paraguay. La acción ocurrió tras un cruce con Matías Galarza Fonda, quien cayó al suelo tomándose el rostro, aunque las imágenes televisivas mostraron que el delantero francés no llegó a golpear a su rival.

El reclamo cobra especial importancia porque Olise llega condicionado a los cuartos de final frente a Marruecos. Si recibe una nueva tarjeta amarilla y Francia avanza de ronda, el futbolista del Bayern Múnich quedará suspendido para una eventual semifinal. Las amonestaciones acumuladas recién se limpian una vez finalizada la instancia de cuartos.

La presentación francesa se produce apenas un día después de la decisión que benefició a Balogun. El delantero había sido expulsado en el triunfo de Estados Unidos sobre Bosnia-Herzegovina, pero finalmente quedó habilitado para enfrentar a Bélgica luego de que la FIFA suspendiera el castigo disciplinario.

La resolución generó fuertes cuestionamientos. Bélgica manifestó su intención de agotar las vías reglamentarias para revertir la medida, mientras que desde distintos sectores del fútbol europeo se expresó preocupación por el precedente que podría establecer este tipo de decisiones durante una Copa del Mundo.

La polémica se amplificó cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó públicamente que había solicitado la revisión del caso e incluso dialogó con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para plantear su postura.

Con este nuevo reclamo, Francia busca que el organismo vuelva a aplicar el artículo 27 del Código Disciplinario y elimine la amonestación de Olise. De esta manera, el Mundial 2026 suma otro episodio en el que los escritorios adquieren un protagonismo tan importante como el que se vive dentro de la cancha.