La Federación Francesa de Fútbol decidió retirar su apoyo a Gianni Infantino para la reelección como presidente de la FIFA. La elección está prevista para el 18 de marzo de 2027.

La decisión fue adoptada por el Comité Ejecutivo de la FFF durante una reunión realizada este jueves, según informó L'Equipe. Francia se sumó así a otras grandes federaciones europeas, entre ellas Inglaterra e Italia.

Las diferencias con Infantino

El presidente de la FFF, Philippe Diallo, se había opuesto al proyecto de Infantino de ceder participaciones del Mundial a fondos privados controlados por personas cercanas al presidente estadounidense Donald Trump. La iniciativa finalmente fue apartada por el titular de la FIFA después de la polémica generada.

Diallo también cuestionó la forma en que fueron distribuidos los premios económicos en los últimos torneos. El dirigente francés señaló que el Mundial de Clubes de 2025 tuvo una dotación económica superior a la del Mundial de 2026.

Una postura compartida

La posición francesa coincide con el rechazo que ya expresaron otras federaciones europeas. También se alinea con la postura del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, quien mantiene diferencias con Infantino.

La conducción francesa también cuestionó la manera poco colegial con la que, según Diallo, gobierna el actual presidente de FIFA. Infantino fue elegido por primera vez en 2016, después de una crisis que había golpeado a la institución.

La decisión francesa se suma a un escenario de creciente presión sobre Infantino de cara a las elecciones de 2027. Además, algunos de sus colaboradores más cercanos dejaron sus cargos durante las últimas semanas.