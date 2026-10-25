Franco Colapinto no pudo completar el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine abandonó la carrera en Austin después de un toque con Arvid Lindblad que dejó su monoplaza con daños importantes y le impidió continuar en competencia.

El argentino había largado desde el puesto 20, condicionado por una penalización de diez posiciones. Durante las primeras vueltas intentó avanzar en el pelotón, pero el incidente con el piloto de Racing Bulls terminó con sus posibilidades de completar la prueba en el Circuito de las Américas.

El abandono representa un nuevo golpe para Colapinto, que buscaba aprovechar la carrera estadounidense para recuperar terreno. Tras el contacto, los daños en el auto hicieron imposible seguir en pista.

Antonelli lidera la carrera en Austin

Mientras Colapinto quedó fuera de competencia, Kimi Antonelli se ubicó al frente del Gran Premio de Estados Unidos. El piloto italiano de Mercedes afronta una carrera clave para sus aspiraciones en el campeonato y tiene la posibilidad de acercarse al objetivo de consagrarse campeón.

La competencia en Austin reúne a los principales protagonistas de la temporada en un circuito que exige tanto en el ritmo de carrera como en la administración de los neumáticos. La estrategia de los equipos y los resultados de sus rivales serán determinantes para las posiciones finales.

Antonelli busca capitalizar su rendimiento para sumar puntos importantes, mientras el resto de los pilotos pelea por avanzar en la clasificación.

Una carrera complicada para Alpine

Colapinto había comenzado el domingo con el desafío de remontar desde el fondo de la grilla. La sanción que recibió por el cambio de un componente electrónico lo obligó a largar desde atrás, pese a sus esfuerzos durante la clasificación.

El contacto con Lindblad terminó de complicar su jornada y dejó al argentino sin la posibilidad de sumar puntos en esta fecha de la Fórmula 1.

La atención ahora se centra en el resultado final de la carrera y en la evaluación de los daños sufridos por el monoplaza de Alpine, de cara a las próximas fechas del calendario.