Franco Colapinto continúa escribiendo páginas doradas para el automovilismo argentino. En plena temporada 2026 de la Fórmula 1, el piloto de Alpine alcanzó una marca histórica que lo distingue del resto de los representantes nacionales que compitieron en la máxima categoría y reafirma el crecimiento que viene mostrando desde su llegada al equipo francés.

El piloto de Pilar atraviesa el mejor momento de su carrera. Después de consolidarse como titular de Alpine y sumar actuaciones cada vez más competitivas, logró completar una nueva carrera sin abandonar, una regularidad que le permitió transformarse en el piloto con la mayor racha activa de Grandes Premios finalizados entre todos los competidores de la grilla.

El dato refleja la evolución que tuvo Colapinto desde su irrupción en la Fórmula 1. En sus primeras carreras con Williams mostró velocidad y talento, aunque también sufrió algunos abandonos propios del proceso de adaptación. Sin embargo, desde su llegada a Alpine consiguió un salto de calidad y comenzó a destacarse por su consistencia, un aspecto muy valorado dentro de la categoría.

La estadística adquiere todavía mayor relevancia si se tiene en cuenta la exigencia de la Fórmula 1 actual. Los problemas mecánicos, los accidentes y la alta competitividad suelen impedir que los pilotos mantengan largas rachas de carreras completadas. En ese contexto, Colapinto logró superar a figuras de primer nivel y quedó como el único piloto con la mejor secuencia vigente de finales consecutivos.

El argentino también sobresale por otros números de la temporada. Integra el reducido grupo de pilotos que completó todas las competencias disputadas hasta el momento y aparece entre los que más vueltas y kilómetros recorrieron durante el campeonato, una muestra de confiabilidad tanto del piloto como del trabajo realizado por Alpine.

Este nuevo hito se suma a otros logros que Colapinto acumuló desde su desembarco en la máxima categoría. En los últimos meses consiguió su mejor resultado en un Gran Premio, mejoró su posición en el campeonato y se consolidó como una de las grandes revelaciones del año, despertando elogios de especialistas y ex pilotos por su madurez al volante.

Con apenas 23 años, el bonaerense sigue ampliando su legado y alimentando la ilusión de los fanáticos argentinos. Cada carrera representa una nueva oportunidad para seguir batiendo récords y consolidarse entre los protagonistas de la Fórmula 1, una categoría que vuelve a tener a un piloto nacional como referente después de muchos años.