Franco Colapinto ya puso la mirada en su próximo desafío en la Fórmula 1. Después de finalizar 13° en Malasia, el piloto argentino de Alpine se prepara para el Gran Premio de Singapur, una competencia que él mismo definió como “uno de los fines de semana más extremos de la temporada”.

La carrera se disputará entre el 9 y el 11 de octubre en el circuito urbano de Marina Bay, un trazado que exigirá al máximo a los pilotos por las altas temperaturas, la humedad, las curvas técnicas y la cercanía de los muros. Además, será un fin de semana con formato Sprint, por lo que los equipos tendrán menos tiempo para encontrar la puesta a punto ideal de los autos.

Colapinto y un circuito que no da respiro

El argentino destacó especialmente las condiciones climáticas que deberá soportar durante el fin de semana, incluso pese a que la carrera principal se disputa de noche.

“El calor y la humedad fueron todo un desafío en Sepang y este fin de semana no será diferente, solo que se suma el hecho de que se trata de un circuito callejero”, explicó Colapinto en declaraciones difundidas por Alpine.

A las condiciones climáticas se suma un trazado que deja poco margen para cometer errores. Marina Bay combina curvas técnicas, sectores con el asfalto irregular y muros muy próximos a la pista.

“La pista es implacable y muy divertida para manejar. La combinación de curvas técnicas, una superficie irregular y muros muy cerca, además de estar bajo las luces, hace que sea uno de mis circuitos favoritos del año”, sostuvo el piloto argentino.

Un fin de semana con formato Sprint

El formato Sprint será otro de los desafíos para Colapinto y Alpine. El equipo contará con una única práctica libre antes de comenzar con las sesiones de clasificación, por lo que tendrá poco margen para realizar modificaciones y encontrar rápidamente el equilibrio del monoplaza.

“Las condiciones realmente premian el compromiso y vamos a necesitar encontrar el nivel adecuado desde el principio, ya que es nuevamente un fin de semana con carrera Sprint”, señaló el argentino.

El objetivo de Colapinto será aprovechar las dos clasificaciones y conseguir una posición que le permita pelear por los puntos durante el fin de semana.

Cuándo corre Colapinto en Singapur

La actividad comenzará el viernes 9 de octubre con la primera práctica y la clasificación para la Sprint. El sábado será el turno de la carrera Sprint y posteriormente de la clasificación para el Gran Premio.

La carrera principal se disputará el domingo 11 de octubre desde las 9 de la Argentina.

Después de un 13° puesto en Malasia, Colapinto buscará volver a meterse en la zona de puntos en un circuito que él mismo considera uno de sus favoritos, aunque también reconoce como uno de los desafíos físicos y deportivos más exigentes del calendario.