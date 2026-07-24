Franco Colapinto tuvo un comienzo complicado en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. El piloto argentino sufrió un despiste durante la segunda práctica libre del fin de semana y terminó contra el muro, por lo que no pudo continuar con la sesión en el circuito de Hungaroring.

El accidente ocurrió cuando Colapinto perdió el control de su Alpine y la parte trasera del monoplaza impactó contra las barreras de protección. El golpe obligó al equipo a detener la actividad y retirar el auto para evaluar los daños.

La jornada había comenzado con expectativa para el argentino, que regresaba a la pista luego de haber cedido su lugar en la primera práctica libre a Paul Aron, una situación que forma parte de la reglamentación de la categoría para darle minutos a pilotos jóvenes.

En esa FP1, el piloto reserva de Alpine completó la sesión, mientras que Colapinto recién tomó contacto con el monoplaza en la segunda tanda. Sin embargo, la actividad no tuvo el desenlace esperado para el representante argentino.

El incidente generó una bandera amarilla en pista y dejó a Colapinto sin posibilidad de completar las vueltas previstas. Ahora, el equipo Alpine deberá trabajar para reparar el vehículo y dejarlo en condiciones para las próximas actividades del Gran Premio.

El fin de semana en Hungría es importante para Colapinto, que busca consolidarse dentro de la escudería francesa y mejorar sus resultados en una temporada marcada por la presión y la competencia interna.

El argentino tendrá como próximo objetivo recuperar sensaciones en la clasificación y llegar en mejores condiciones a la carrera del domingo en el histórico trazado de Hungaroring.