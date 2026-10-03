Franco Colapinto confía en remontar desde el fondo en el GP de Bahréin

Franco Colapinto tendrá que largar desde la penúltima posición en el Gran Premio de Bahréin, pero lejos de mostrarse resignado, el piloto argentino aseguró que confía en poder avanzar durante la carrera. Después de la clasificación, fue contundente al hablar sobre sus posibilidades: “Me siento bien, creo que podemos remontar”.

El piloto de Alpine terminó 15° en la clasificación, aunque las penalizaciones que arrastra lo harán comenzar la carrera desde el puesto 21. Aun así, su mirada está puesta en aprovechar el ritmo del auto y las oportunidades de adelantamiento que ofrece el circuito.

“Hay que ir para adelante”

Colapinto explicó que el equipo trabajó especialmente pensando en la carrera y que decidió conservar neumáticos para tener diferentes alternativas durante la competencia.

“Lo que esperábamos era guardar un par de gomas para la carrera de mañana, tengo blandas, duras y medias, tengo de todo”, explicó el argentino.

Con esa variedad de compuestos disponibles, el objetivo será maximizar el rendimiento del Alpine y recuperar posiciones desde el comienzo. “Hay que ir para adelante, es el objetivo que tenemos para la carrera de mañana”, remarcó.

La confianza en el ritmo del Alpine

Otro de los puntos que destacó Colapinto fue la diferencia entre el rendimiento mostrado durante los entrenamientos y el de la clasificación.

“La FP3 fue muy buena. Ahí estuvimos bastante fuertes. Después en la Qualy el auto se sintió un poco peor”, señaló.

Por eso, el argentino espera que el comportamiento del auto durante la carrera vuelva a acercarse al nivel que mostró en las prácticas libres. “Ojalá que mañana tengamos buen ritmo como lo demostramos en las prácticas libres”, expresó.

Por qué cree que puede avanzar

Para Colapinto, las características del circuito también juegan a favor de una posible remontada. El trazado cuenta con varias zonas de frenada y rectas largas que pueden facilitar los sobrepasos.

“Se puede remontar, es una pista en la que hay muchas frenadas y las rectas largas también ayudan a generar un poco de sobrepasos”, sostuvo.

El argentino partirá así desde el fondo, pero con una estrategia preparada y la expectativa de aprovechar cada oportunidad que aparezca durante la carrera.

El Gran Premio de Bahréin se disputará este domingo y Colapinto tendrá por delante el desafío de transformar su complicada posición de largada en una carrera de recuperación.