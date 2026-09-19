La Fórmula 1 tendrá la próxima semana el Gran Premio de Azerbaiyán, donde Franco Colapinto volverá a competir con Alpine. La 15ª fecha del campeonato se disputará del jueves 24 al sábado 26 de septiembre y tendrá un cronograma diferente al habitual, ya que la carrera se correrá el sábado a las 9:00 de Argentina.

Colapinto vuelve a un circuito especial

El piloto argentino afrontará nuevamente el circuito callejero de Bakú, un trazado de 6,003 kilómetros y 20 curvas que combina sectores muy estrechos con una extensa recta en la que los monoplazas alcanzan altas velocidades.

Colapinto ya conoce el escenario. En 2024 consiguió allí sus primeros puntos en la Fórmula 1 al finalizar octavo, mientras que en 2025 volvió a competir en Bakú con Alpine. Esta vez llegará después de haber terminado séptimo en el Gran Premio de España, resultado que le permitió sumar puntos por segunda carrera consecutiva.

Un cronograma diferente

La particularidad de esta fecha estará en la distribución de las actividades. La carrera fue adelantada al sábado debido a una festividad nacional en Azerbaiyán, por lo que los fanáticos deberán tener en cuenta el cambio para seguir a Colapinto.

El jueves 24 se realizarán las dos primeras prácticas. La primera será a las 5:30 y la segunda a las 9:00, siempre en horario argentino.

El viernes 25 llegará el momento de la tercera práctica, desde las 5:30, mientras que la clasificación comenzará a las 9:00. Allí quedará definida la grilla para la carrera.

La carrera será el sábado

La competencia principal se disputará el sábado 26 de septiembre desde las 9:00 de Argentina. Los pilotos deberán completar 51 vueltas al trazado urbano de Bakú, con una distancia total de 306,049 kilómetros.

El circuito exige una puesta a punto particular debido a la combinación de curvas lentas y sectores de alta velocidad. La recta principal es uno de los puntos destacados del recorrido y ofrece oportunidades de sobrepaso gracias a su extensión.

Dónde ver el Gran Premio

Toda la actividad del Gran Premio de Azerbaiyán podrá seguirse desde Argentina a través de Disney+, Fox Sports y F1 TV. Allí estarán disponibles los entrenamientos, la clasificación y la carrera.

La fecha marcará el regreso de la Fórmula 1 después del Gran Premio de España y será una nueva oportunidad para Colapinto, que buscará continuar con Alpine en un circuito donde ya consiguió uno de los resultados más importantes de su trayectoria en la categoría.