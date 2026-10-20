El piloto argentino Franco Colapinto volverá a competir en la Fórmula 1 este fin de semana, cuando dispute el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas. La actividad comenzará el viernes 23 de octubre, mientras que la carrera principal se disputará el domingo 25, desde las 17, hora argentina. El representante de Alpine buscará recuperarse después de un complicado paso por Singapur, donde sufrió problemas mecánicos que lo dejaron fuera de competencia.

La cita estadounidense será la 18ª fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026 y marcará el regreso de la categoría tras una semana de descanso. Para Colapinto será una nueva oportunidad de sumar puntos y mejorar su rendimiento en una temporada marcada por los desafíos técnicos de su monoplaza.

El argentino ya conoce el trazado de Austin, donde consiguió uno de sus primeros resultados destacados en la máxima categoría. En 2024, cuando competía para Williams, terminó décimo y sumó un punto. Sin embargo, en 2025, ya como piloto de Alpine, finalizó en el puesto 17.

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos

El cronograma del Gran Premio de Estados Unidos se desarrollará durante tres jornadas, con entrenamientos libres, clasificación y carrera. A diferencia de otras fechas, el fin de semana no tendrá competencia Sprint.

Los horarios confirmados para Argentina son los siguientes:

Viernes 23 de octubre: Práctica libre 1, a las 14:30 horas.

Viernes 23 de octubre: Práctica libre 2, a las 18:00 horas.

Sábado 24 de octubre: Práctica libre 3, a las 14:30 horas.

Sábado 24 de octubre: Clasificación, a las 18:00 horas.

Domingo 25 de octubre: Carrera principal, a las 17:00 horas.

Dónde ver en vivo a Colapinto en el GP de Estados Unidos

Los fanáticos argentinos podrán seguir toda la actividad del Gran Premio de Estados Unidos a través de Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium.

También estará disponible F1 TV Pro, el servicio oficial de transmisión de la Fórmula 1, que permite seguir las sesiones del fin de semana y acceder a distintas cámaras de los monoplazas.

De esta manera, Colapinto tendrá una nueva oportunidad de demostrar su potencial al volante del Alpine y buscará dejar atrás el mal resultado obtenido en Singapur. El objetivo será completar una buena clasificación el sábado y llegar en condiciones de pelear por los puntos durante la carrera del domingo.