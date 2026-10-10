Franco Colapinto tuvo un sábado complicado en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El piloto argentino debió abandonar la carrera Sprint después de que su Alpine sufriera una falla que todavía no había sido determinada, cuando apenas se habían disputado las primeras vueltas en el circuito callejero de Marina Bay.

El argentino había largado desde el puesto 11 y tenía como objetivo avanzar posiciones para acercarse a los ocho primeros, los únicos que suman puntos en esta modalidad. Sin embargo, su auto quedó detenido en la pista y el equipo no pudo mantenerlo en competencia.

“Fue una lástima, un problema del auto que no sabemos qué es. Era una buena oportunidad”, expresó Colapinto tras el abandono. El piloto también manifestó su intención de trabajar sobre el monoplaza para intentar recuperarse en la clasificación.

La carrera estuvo marcada por la lluvia, los incidentes y numerosos abandonos. El neerlandés Max Verstappen se quedó con la victoria, seguido por Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

La clasificación también sufrió cambios por la lluvia

Después de la Sprint, Colapinto tenía previsto volver a pista para disputar la clasificación que definirá la grilla de largada del Gran Premio del domingo. La sesión, programada inicialmente para las 10 de la mañana de Argentina, sufrió una demora debido a las condiciones meteorológicas en Singapur.

El piloto argentino necesita dejar atrás el inconveniente mecánico y aprovechar la clasificación para conseguir una buena posición de salida. El trazado de Marina Bay es conocido por sus dificultades para los sobrepasos, por lo que el resultado de la qualy será importante para sus posibilidades en la carrera principal.

Cómo seguir el Gran Premio de Singapur

La actividad del fin de semana se desarrolla en el circuito urbano de Marina Bay, en una fecha que incluye el formato Sprint. La carrera principal está prevista para el domingo 11 de octubre a las 9, hora argentina.

La actividad de la Fórmula 1 se puede seguir en Argentina a través de ESPN y Disney+, según la programación de las transmisiones.