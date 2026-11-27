Franco Colapinto tendrá este viernes una nueva jornada de actividad en la Fórmula 1 con las primeras prácticas libres del Gran Premio de Qatar. La competencia en el circuito de Lusail será la anteúltima fecha de la temporada 2026, que ya tiene a Kimi Antonelli, de Mercedes, como campeón.

El piloto argentino participará de las dos sesiones de entrenamiento junto a Alpine, en una jornada clave para comenzar a trabajar sobre la puesta a punto del monoplaza. La primera práctica se desarrollará por la mañana y la segunda tendrá lugar durante la tarde, según el horario argentino.

Los horarios de Colapinto en Qatar

La actividad de este viernes tendrá dos turnos en el Circuito Internacional de Lusail, ubicado en las afueras de Doha. Los horarios para Argentina serán los siguientes:

Práctica Libre 1: de 10.30 a 11.30.

Práctica Libre 2: de 14 a 15.

El trazado qatarí tiene una extensión de 5,419 kilómetros y la carrera está programada a 57 vueltas, con una distancia total de 308,611 kilómetros. El récord de vuelta pertenece a Lando Norris, quien registró un tiempo de 1:22.384 en 2024.

Dónde ver en vivo la Fórmula 1

Los fanáticos podrán seguir la actividad del Gran Premio de Qatar en Argentina a través de Fox Sports, que transmitirá el fin de semana de Fórmula 1. También estará disponible la opción de streaming mediante Disney+ Premium.