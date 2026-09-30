Franco Colapinto se prepara para afrontar uno de los desafíos más exigentes de la temporada de Fórmula 1. El argentino correrá por primera vez en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, donde la categoría disputará excepcionalmente el Gran Premio de Bahréin debido al cambio de sede provocado por el conflicto en Medio Oriente.

El trazado malayo tiene 5,543 kilómetros y 15 curvas, cinco hacia la izquierda y diez hacia la derecha. Su diseño combina largas rectas con sectores técnicos de alta velocidad, lo que obliga a los pilotos a encontrar un equilibrio preciso entre velocidad y carga aerodinámica.

Uno de los sectores más exigentes aparece entre las curvas 7 y 8, un encadenado que se transita a gran velocidad y que genera importantes cargas sobre el monoplaza. La curva 15 también representa un punto crítico: es una horquilla con inclinación negativa en la que un error durante la frenada puede significar perder una posición.

El calor y la humedad, otro rival

La dificultad no estará solamente en el trazado. Sepang es conocido por sus condiciones climáticas extremas, con niveles de humedad que pueden superar el 80% y llegar al 90%.

Dentro del habitáculo, las temperaturas pueden acercarse a los 50 °C. La exigencia física es tal que los pilotos pueden perder varios kilos durante una carrera por la deshidratación. Además, las lluvias tropicales pueden aparecer de manera repentina y modificar por completo las condiciones de la pista.

La FIA declaró para la competencia el estado de “Peligro por Calor”, debido a los pronósticos de temperaturas y sensación térmica que pueden incrementar todavía más la exigencia física sobre los pilotos.

Rectas a más de 330 kilómetros por hora

Sepang también presenta sectores en los que la velocidad será protagonista. Su recta principal se acerca al kilómetro de extensión y permite alcanzar velocidades superiores a los 330 km/h.

La última carrera de Fórmula 1 disputada allí fue en 2017, cuando Max Verstappen ganó para Red Bull. En aquella edición, Lewis Hamilton estableció además la vuelta rápida histórica de carrera, con un tiempo de 1:34.086.

El trabajo de Colapinto antes de llegar

Para llegar preparado a un circuito que no conoce, Colapinto aprovechó los pocos días disponibles después del Gran Premio de Azerbaiyán para trabajar junto a sus ingenieros en la fábrica de Alpine, en Enstone.

El argentino realizó una jornada de simulador para familiarizarse con el trazado y comenzó el trabajo a las cinco de la mañana, como parte de la adaptación al cambio horario. “Será mi primera experiencia en Sepang”, explicó el piloto, quien también destacó el calor, la humedad y la posibilidad de lluvia como algunos de los aspectos que más le llaman la atención.

Así, Colapinto llegará a un circuito sin referencias recientes de competencia con los actuales monoplazas y en medio de una seguidilla de carreras. El desafío será adaptarse rápidamente a una pista nueva, cuidar los neumáticos y soportar las condiciones físicas extremas que plantea Sepang.