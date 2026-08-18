El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 comienza a despejarse. Mientras se acerca el Gran Premio de Países Bajos y avanza la temporada 2026, un informe publicado por el sitio oficial de la categoría ubicó al argentino como el favorito para mantener su lugar en Alpine durante 2027.

El periodista y corresponsal de la Fórmula 1 Lawrence Barretto aseguró que Colapinto es quien tiene mayores posibilidades de continuar como compañero de Pierre Gasly en la próxima temporada.

Según el análisis, el piloto argentino consiguió consolidarse con una actuación que le permitió sumar puntos en cinco de las últimas ocho carreras, un rendimiento que habría despejado varias de las dudas que existían sobre su continuidad.

La continuidad todavía no es oficial

Aunque los reportes coinciden en que las posibilidades de Colapinto de seguir en Alpine son altas, la escudería todavía no realizó el anuncio oficial.

El sitio especializado Motorsport también había destacado días atrás la evolución del argentino. Según ese análisis, Colapinto ganó confianza y se transformó en una presencia más estable dentro de la zona media de la grilla, lo que redujo las dudas sobre su futuro a largo plazo.

El argentino, mientras tanto, intenta mantenerse enfocado en la competencia. En sus redes sociales se mostró entusiasmado por el regreso de la actividad y escribió: “Todo ready (listo). Qué ganas de unas carreritas”.

Cómo está la grilla de 2027

De acuerdo con la información difundida por la Fórmula 1, ocho pilotos ya tienen confirmado su lugar para la temporada 2027.

Entre ellos están Lando Norris y Oscar Piastri, en McLaren; Max Verstappen, en Red Bull; Sergio Pérez y Valtteri Bottas, en Cadillac; Lewis Hamilton y Charles Leclerc, en Ferrari; y Pierre Gasly, en Alpine.

Con 14 butacas todavía disponibles, la continuidad de Colapinto se mantiene como uno de los principales focos de atención para los fanáticos argentinos.

El próximo desafío será el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará este fin de semana. Allí, el piloto de Alpine tendrá una nueva oportunidad para sostener su buen momento y reforzar los argumentos que lo posicionan como el principal candidato a permanecer en la escudería en 2027.