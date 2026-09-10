Franco Colapinto no pudo contener las lágrimas después de finalizar noveno en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El piloto argentino había largado séptimo, llegó a ocupar el tercer lugar y un despiste lo hizo caer hasta la decimosexta posición.

“Una carrera dura, muy frustrante, tenía una gran oportunidad y no la aproveché”, expresó Colapinto después de la competencia. El piloto de Alpine reconoció que el resultado le generó tristeza por la posibilidad que había tenido durante la carrera.

Del tercer puesto al 16°

Después del accidente de Charles Leclerc, Colapinto encaró el relanzamiento desde la cuarta posición y logró superar a Max Verstappen en los primeros metros. De esa manera, el argentino llegó momentáneamente al tercer lugar, detrás del líder.

Verstappen recuperó rápidamente esa posición y Colapinto intentó mantenerse cerca de los puestos de privilegio. En ese intento se pasó de largo, salió del asfalto y terminó en la leca, por lo que cayó hasta el puesto 16.

La remontada

El despiste ocurrió sin contacto con otro auto y dejó al Alpine muy lejos de los primeros puestos. Colapinto logró recuperarse posteriormente y avanzó posiciones hasta finalizar noveno y sumar puntos en el Gran Premio de Italia.

“Desaproveché una oportunidad muy importante para el equipo y para mí”, sostuvo el argentino entre lágrimas. Colapinto también aseguró que debía aprender de lo ocurrido y continuar adelante después de una carrera que consideró una oportunidad perdida.

El próximo desafío

La próxima presentación de Colapinto será en el Gran Premio de España, en el circuito Madring, durante el fin de semana del 13 de septiembre. El argentino buscará dejar atrás lo ocurrido en Monza y continuar sumando puntos en el campeonato.