Franco Colapinto cerró un complicado fin de semana para Alpine con un 15° puesto en el Gran Premio de Hungría, una carrera en la que la escudería francesa volvió a sufrir por el bajo rendimiento de su monoplaza frente a sus principales competidores.

El piloto argentino logró una buena largada y pudo avanzar dos posiciones en los primeros metros de competencia. Sin embargo, quedó atrapado en el tránsito del pelotón y luego de varios inconvenientes perdió terreno hasta quedar relegado en la clasificación.

Colapinto circuló durante buena parte de la carrera detrás del brasileño Gabriel Bortoleto y, tras una parada en boxes que no fue favorable para Alpine, regresó a pista en la zona baja de la grilla, detrás del Aston Martin de Lance Stroll.

Alpine no pudo recuperar ritmo en Hungaroring

El rendimiento de los dos pilotos del equipo francés fue similar durante toda la competencia. Colapinto tuvo dificultades para acercarse al Aston Martin, que presentó importantes mejoras para esta fecha, mientras que Pierre Gasly atravesó una situación parecida al intentar superar a Nico Hülkenberg.

Luego de las segundas detenciones, Gasly consiguió finalizar en el 12° lugar, mientras que Colapinto terminó en la 15° posición, siendo además el único piloto que no realizó una parada para cambiar neumáticos.

El resultado significó un duro golpe para Alpine, que perdió el quinto puesto en el Campeonato de Constructores a manos de Racing Bulls.

Norris consiguió su primer triunfo del año

Lando Norris se hizo fuerte en el Gran Premio de Hungría y ganó su primera carrera del año. (Reuters)

El Gran Premio de Hungría tuvo como ganador a Lando Norris, quien logró su primera victoria de la temporada de Fórmula 1 tras una carrera que tuvo varios momentos decisivos.

Oscar Piastri había tomado la punta en la largada y parecía encaminado a pelear por el triunfo, pero una maniobra protagonizada por Carlos Sainz cambió el desarrollo de la competencia. El piloto español de Williams tocó al australiano cuando intentaba ser doblado y le hizo perder tiempo clave en la lucha por la victoria.

Más tarde, Piastri sufrió una falla en su monoplaza y terminó abandonando, dejando el camino libre para Norris, quien completó una actuación sólida para quedarse con el triunfo.

El podio lo completaron Max Verstappen, de Red Bull, y Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes. El piloto italiano logró finalizar por delante de Lewis Hamilton y amplió su ventaja en la lucha por el campeonato.

La Fórmula 1 entra en pausa

El Gran Premio de Hungría marcó el cierre de la primera parte de la temporada. A partir de ahora comenzará el tradicional receso de verano, durante el cual no habrá actividad en pista ni trabajo en las fábricas.

La Fórmula 1 regresará a la acción entre el 21 y el 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort.

Además, durante la jornada se confirmó que Malasia volverá a recibir una carrera de la categoría a comienzos de octubre, en reemplazo de las fechas canceladas por el conflicto en Medio Oriente.