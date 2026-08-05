Franco Colapinto fue reconocido entre los diez mejores pilotos de la Fórmula 1 en 2026, pese a que actualmente ocupa el duodécimo lugar en el Campeonato de Conductores. Un panel de especialistas convocado por la propia categoría lo ubicó en el décimo puesto del ranking, con una calificación de 7 puntos.

El reconocimiento llega durante el receso de verano de la Fórmula 1 y representa un nuevo respaldo para el argentino en su primera temporada completa en la máxima categoría del automovilismo.

Colapinto suma actualmente 19 puntos en el campeonato gracias a una serie de actuaciones destacadas. Entre sus mejores resultados aparecen el sexto puesto en Canadá, el séptimo en Miami y el noveno lugar en Gran Bretaña. Además, consiguió tres décimos puestos en China, Barcelona y Bélgica.

El rendimiento del piloto de Alpine fue valorado especialmente por los especialistas debido a las limitaciones del monoplaza francés y a la evolución que mostró durante la temporada.

Los especialistas destacaron su evolución

Al explicar por qué eligieron a Colapinto entre los mejores pilotos de la primera mitad del campeonato, los especialistas hicieron hincapié en su consistencia.

“Franco Colapinto ha mejorado notablemente durante su primera temporada completa en la F1 con Alpine”, destacaron al analizar el rendimiento del argentino.

También valoraron el aporte que realizó al equipo de Enstone junto con su compañero Pierre Gasly. Los expertos remarcaron que ambos pilotos consiguieron sumar puntos en seis carreras, contribuyendo a que Alpine se ubique actualmente en el sexto lugar del Campeonato de Equipos.

El análisis también puso la mirada en el futuro del argentino dentro de la escudería.

Según los especialistas, si Colapinto logra mantener este nivel y exigirle más a Gasly, sus posibilidades de continuar en Alpine durante una temporada más no se verían perjudicadas.

El comentario representa un respaldo para el argentino de cara a la continuidad de su proyecto en la Fórmula 1 y, especialmente, pensando en 2027.

Cómo quedó el ranking de la F1

El ranking elaborado a mitad de la temporada tiene a Kimi Antonelli en el primer lugar, con una valoración de 8,9 puntos.

Detrás aparecen Max Verstappen y Lewis Hamilton, ambos con 8 puntos. Pierre Gasly, Liam Lawson y George Russell comparten el cuarto puesto con 7,6.

El listado continúa con Arvid Lindblad y Lando Norris, con 7,5, mientras que Charles Leclerc aparece noveno con 7,4.

En el décimo puesto, con una valoración de 7 puntos, aparecen Franco Colapinto e Isack Hadjar.

Ranking de pilotos de la F1 a mitad de la temporada 2026:

Kimi Antonelli — 8,9 Max Verstappen — 8 Lewis Hamilton — 8 Pierre Gasly — 7,6 Liam Lawson — 7,6 George Russell — 7,6 Arvid Lindblad — 7,5 Lando Norris — 7,5 Charles Leclerc — 7,4 Franco Colapinto — 7 Isack Hadjar — 7

Cuándo vuelve a correr Colapinto

La Fórmula 1 atraviesa actualmente su tradicional parón de verano, por lo que la actividad se encuentra temporalmente detenida.

El campeonato regresará durante el fin de semana del 23 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará en el circuito de Zandvoort.

Allí, Colapinto buscará continuar con el nivel que le permitió sumar puntos en seis carreras y meterse, según el análisis de los especialistas de la propia categoría, entre los diez pilotos más destacados de la temporada 2026.