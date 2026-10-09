Franco Colapinto largará desde el puesto 11 en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, luego de quedar eliminado en la segunda tanda de clasificación. El argentino de Alpine no logró meterse entre los diez mejores y comenzará la competencia desde la sexta fila, con el objetivo de avanzar posiciones en el circuito urbano de Marina Bay.

El piloto registró un tiempo de 1 minuto, 33 segundos y 249 milésimas en la SQ2. Quedó a menos de una décima de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien consiguió avanzar a la última instancia clasificatoria y finalmente partirá desde el décimo lugar.

Verstappen se quedó con la pole

La clasificación tuvo como protagonista a Max Verstappen, que marcó el mejor tiempo de la sesión con una vuelta de 1:31.156 y aseguró el primer puesto de la grilla para la sprint.

George Russell, con Mercedes, quedó segundo a 120 milésimas, mientras que Charles Leclerc completó los tres primeros lugares con Ferrari. Oscar Piastri y Lando Norris, ambos de McLaren, ocuparán la cuarta y quinta posición, respectivamente.

La sesión estuvo marcada por interrupciones y complicaciones en pista. Un accidente de Sergio Pérez provocó una bandera roja durante la primera tanda, mientras que un inconveniente en el sistema de cronometraje demoró el desarrollo de la clasificación.

La explicación de Colapinto tras la clasificación

El argentino reconoció que todavía había rendimiento por encontrar en su Alpine y explicó que las interrupciones le impidieron lograr la continuidad necesaria para completar una vuelta competitiva.

“Creo que hay más rendimiento para encontrar”, señaló Colapinto, quien también destacó que la largada será importante en un circuito donde los sobrepasos suelen resultar complicados.

Desde el puesto 11, el piloto buscará aprovechar cualquier oportunidad para acercarse a la zona de puntos. En las carreras sprint, los ocho primeros reciben unidades, por lo que avanzar posiciones será clave para sus aspiraciones.

Cómo quedó la grilla de la sprint

Los primeros puestos de salida quedaron distribuidos de la siguiente manera:

1°: Max Verstappen (Red Bull).

2°: George Russell (Mercedes).

3°: Charles Leclerc (Ferrari).

4°: Oscar Piastri (McLaren).

5°: Lando Norris (McLaren).

6°: Lewis Hamilton (Ferrari).

7°: Kimi Antonelli (Mercedes).

8°: Liam Lawson (Racing Bulls).

9°: Isack Hadjar (Red Bull).

10°: Pierre Gasly (Alpine).

11°: Franco Colapinto (Alpine).

La carrera sprint se disputará este sábado 10 de octubre en Marina Bay. Para Colapinto, el desafío será recuperar terreno desde la sexta fila en una competencia corta, en la que cada posición puede resultar determinante para sumar puntos antes de la clasificación del Gran Premio.