Franco Colapinto no logró superar la segunda tanda clasificatoria y largará desde el puesto 14 en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. El piloto argentino mejoró su registro durante la Q2, pero no le alcanzó para meterse entre los diez mejores y disputar la última instancia de clasificación en el circuito de Lusail.

Los dos Alpine quedaron eliminados en el segundo corte y deberán conformarse con partir desde la zona media de la grilla. Colapinto terminó 14°, a 91 milésimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien consiguió el puesto 12.

Entre ambos pilotos de la escudería francesa se ubicó Gabriel Bortoleto, que superó al argentino por apenas cinco milésimas. La diferencia refleja lo ajustada que fue la definición de los últimos lugares para avanzar a la Q3.

Una clasificación ajustada para Alpine

Aunque Colapinto consiguió mejorar su tiempo respecto de los entrenamientos previos, no pudo encontrar la vuelta necesaria para meterse entre los diez mejores. La escudería francesa tampoco logró colocar a ninguno de sus dos autos en la instancia definitiva.

Gasly quedó a las puertas de avanzar, luego de finalizar detrás de Oliver Bearman por apenas una milésima. El resultado dejó a Alpine con sus dos pilotos fuera de la pelea por los primeros diez puestos de largada.

Cuándo corre Colapinto en el GP de Qatar

La carrera principal del Gran Premio de Qatar se disputará este domingo 29 de noviembre, desde las 13, hora argentina, en el circuito internacional de Lusail.

La competencia tendrá 57 vueltas y será una nueva oportunidad para que el piloto argentino intente avanzar posiciones desde el puesto 14. La transmisión para Argentina estará disponible por Fox Sports y Disney+ Premium.