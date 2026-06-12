Franco Colapinto combinó la pasión por el automovilismo y el fútbol al llegar al Circuito de Barcelona-Cataluña para disputar el Gran Premio de Fórmula 1. El piloto argentino apareció en el paddock con una camiseta inspirada en la Selección Argentina, en medio del clima mundialista que acompaña el inicio de la Copa del Mundo 2026.

La prenda que eligió Colapinto se destacó por sus franjas verticales celestes y blancas, detalles negros en el cuello y las mangas, inscripciones doradas con referencias al torneo internacional y un escudo bordado sobre el pecho izquierdo. El conjunto se completó con un pantalón de jean celeste, zapatillas deportivas blancas y un reloj metálico.

La llegada del argentino al circuito español coincidió con una serie de actividades organizadas por la Fórmula 1 para celebrar el comienzo del Mundial. Colapinto y su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, participaron de una dinámica especial que incluyó una cancha improvisada dentro del circuito y un desafío con pelota.

“Son vibras de la Copa del Mundo”, expresó el piloto argentino al arribar junto al equipo francés. Durante la actividad, Colapinto se animó a patear al arco desde una distancia más larga y celebró su remate entre risas: “¡Eso es un gol!”.

El gesto rápidamente se volvió viral en redes sociales y reforzó la imagen de Colapinto como uno de los principales representantes argentinos en el automovilismo internacional. Su elección también formó parte del ambiente que se vivió en el paddock, donde varios pilotos mostraron camisetas vinculadas a sus países durante el inicio del torneo.

El Gran Premio de Barcelona-Cataluña será una nueva oportunidad para Alpine, que llega al fin de semana con expectativas renovadas después de que la FIA le devolviera el podio a Pierre Gasly en Mónaco tras anular una sanción. Colapinto, por su parte, buscará continuar sumando experiencia y resultados en la temporada de Fórmula 1.

La conexión entre el piloto argentino y el mundo del fútbol también tuvo otro capítulo reciente, cuando coincidió con Lionel Messi durante el Gran Premio de Miami. Ambos compartieron un encuentro que generó repercusión entre los fanáticos argentinos.

Con el Mundial 2026 recién comenzado y la Fórmula 1 en plena competencia, Colapinto volvió a mostrar una vez más la unión entre dos de las grandes pasiones deportivas del país.