Franco Colapinto alcanzó una nueva marca en la Fórmula 1 y se convirtió en el piloto de la actual grilla con la mayor cantidad de carreras consecutivas terminadas. El argentino lleva 29 Grandes Premios seguidos tomando la largada y llegando al final, una racha que comenzó después de su abandono en Abu Dhabi 2024.

La última vez que Colapinto no pudo completar una carrera fue el 8 de diciembre de 2024, cuando todavía competía para Williams. En aquella prueba, Oscar Piastri lo golpeó por detrás en la tercera vuelta y le provocó una pinchadura. Si bien regresó a boxes, los daños en el auto y un posterior inconveniente en la unidad de potencia obligaron al equipo a retirarlo en la vuelta 28.

Desde entonces, cada vez que largó una carrera, Colapinto llegó hasta el final. La marca fue destacada por el medio especializado Autosport y actualmente ningún otro piloto de la parrilla de la Máxima mantiene una racha activa superior.

El dato cobra todavía más relevancia porque el argentino estuvo un período sin una butaca titular. Regresó a competir el 18 de mayo de 2025, cuando Alpine decidió incorporarlo en reemplazo de Jack Doohan a partir del Gran Premio de Emilia-Romaña.

Cerca de meterse entre los mejores registros

Con sus 29 carreras consecutivas terminadas, Colapinto igualó registros conseguidos anteriormente por Fernando Alonso y Charles Leclerc. Además, superó a Esteban Ocon, cuya seguidilla quedó en 28 competencias.

El récord histórico de las últimas dos décadas todavía está lejos: Lewis Hamilton consiguió completar 62 carreras consecutivas entre el Gran Premio de Gran Bretaña de 2018 y el de Países Bajos de 2021. Entre los principales registros también aparecen Oscar Piastri, con 44; Max Verstappen, con 43; y George Russell, con 40.

La regularidad de Colapinto también se refleja en la actual temporada. El argentino completó todas las carreras que largó en 2026 y acumula 691 vueltas, cifra que lo ubica tercero entre los pilotos con más giros de carrera durante el año.

La próxima oportunidad para extender su racha llegará del 4 al 6 de septiembre, cuando la Fórmula 1 dispute el Gran Premio de Italia en el histórico circuito de Monza.