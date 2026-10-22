Franco Colapinto sorprendió este jueves 22 de octubre al presentar el nuevo casco que utilizará en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine mostró un diseño especial en el que predominan el blanco, el azul y el amarillo, con un guiño a Boca Juniors, el club del que es reconocido hincha. La presentación se realizó en la previa de la competencia que se disputará en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

El corredor oriundo de Pilar decidió renovar la estética de su casco para la gira americana de la Fórmula 1, dejando de lado momentáneamente la combinación de celeste, blanco y rosa que lo acompañó durante gran parte de la temporada 2026. En esta oportunidad, el nuevo diseño incorpora detalles vinculados con la identidad argentina y su pasión por el fútbol.

Una de las características más llamativas aparece en la parte posterior, donde los rayos del Sol de Mayo se combinan con los colores azul y amarillo, formando una imagen que recuerda a la bandera de Boca. Además, el casco mantiene la bandera argentina, el número 43 y el nombre del piloto en los laterales.

El guiño de Colapinto a Boca en su nuevo casco

A través de las redes sociales de Alpine, Colapinto explicó los detalles de su nueva protección y destacó la presencia de los colores del club de la Ribera.

"Tenemos el 43 en la parte superior y en los costados, con mi nombre en una fuente muy linda. Un poco de Boca, el número como en la camiseta y mi logo", expresó el argentino mientras mostraba el diseño.

El piloto también explicó que el amarillo tiene relación con Mercado Libre, uno de sus patrocinadores, que tendrá presencia tanto en el casco como en el monoplaza durante las próximas carreras.

"Bandera argentina y sus colores por todos lados, se ve bien y esperemos que nos dé velocidad para estas próximas semanas", agregó Colapinto, quien buscará mejorar su rendimiento en la recta final de la temporada.

Un casco especial para la gira americana de Fórmula 1

El nuevo diseño será estrenado durante las prácticas libres del Gran Premio de Estados Unidos, que comenzarán este viernes 23 de octubre en Austin. También está previsto que el piloto lo utilice en las siguientes competencias de México y Brasil.

La elección de una estética diferente para esta etapa del calendario se convirtió en una tradición para Colapinto. En 2024, cuando competía para Williams, utilizó un casco inspirado en Carlos Alberto "Lole" Reutemann, uno de los máximos referentes argentinos de la Fórmula 1.

Un año después, ya como integrante de Alpine, rindió homenaje a la histórica "Misión Argentina", que participó con tres Torino en las 84 Horas de Nürburgring de 1969.

Ahora, con un diseño que combina símbolos nacionales, referencias a sus patrocinadores y los colores de Boca, el argentino se prepara para afrontar una nueva fecha del campeonato mundial, con el objetivo de recuperar competitividad y volver a sumar puntos.