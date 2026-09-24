Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en la segunda práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán y terminó 11º con su Alpine. El argentino marcó un tiempo de 1:45.479, mientras Pierre Gasly se ubicó séptimo y volvió a quedar entre los mejores.

El resultado significó una importante recuperación después de un comienzo más complicado en Bakú. Durante la primera práctica libre, Colapinto había terminado en el puesto 18, con un registro de 1:47.523. Gasly, en esa sesión, había sido 16°.

Una práctica con bandera roja

Colapinto comenzó la FP2 con un registro de 1:48.791 que inicialmente lo ubicó octavo. En su segunda vuelta rápida volvió a bajar su tiempo y marcó 1:47.098, mientras que posteriormente llegó a 1:46.783 para colocarse undécimo.

La sesión tuvo además un momento de interrupción cuando Isack Hadjar sufrió un fuerte accidente contra la curva del castillo. El impacto provocó daños en la suspensión trasera de su Racing Bulls y obligó a los comisarios a sacar la bandera roja.

El salto con neumáticos blandos

Una vez reanudada la actividad, los pilotos salieron a pista con neumáticos blandos para realizar una tanda similar a una prueba de clasificación. En ese momento Colapinto consiguió su mejor registro del día, 1:45.479, que le permitió avanzar hasta el décimo puesto.

La referencia de la jornada fue George Russell, quien marcó 1:43.759 y quedó al frente de la sesión, por delante de Charles Leclerc y Max Verstappen.

El argentino llegó a Azerbaiyán después de finalizar séptimo en el Gran Premio de Madrid, resultado que había significado uno de sus mejores desempeños de la temporada. El circuito callejero de Bakú representa ahora una nueva oportunidad para Alpine y Colapinto de buscar puntos durante el fin de semana.