Franco Colapinto asumió la responsabilidad por el accidente que dejó a los dos Alpine fuera del Gran Premio de Azerbaiyán. El argentino intentó avanzar durante el reinicio de la carrera, bloqueó al momento de frenar y terminó impactando contra su compañero Pierre Gasly. Después de la competencia, reconoció el error y pidió disculpas al equipo.

“Fue un error grande y grave porque perdimos muchos puntos con los dos autos. Estoy triste por la situación, pero intentaremos darlo vuelta pronto”, expresó Colapinto en diálogo con ESPN.

El accidente ocurrió en la vuelta 36, cuando el Safety Car dejó la pista después del incidente protagonizado por Alex Albon. Con el pelotón nuevamente agrupado, los pilotos tuvieron la posibilidad de atacar y buscar posiciones.

Colapinto marchaba décimo e intentó avanzar por el interior de una curva. Sin embargo, bloqueó los neumáticos durante la frenada y perdió el control de su Alpine. El auto impactó contra el costado izquierdo del monoplaza de Gasly, que venía séptimo.

“Bloqueé antes de frenar y después tuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho para hacer”, explicó el argentino sobre la maniobra.

El choque terminó provocando un accidente en cadena. Gasly perdió el control de su Alpine y terminó golpeando al McLaren de Lando Norris, que también quedó fuera de competencia. Los dos Alpine, que habían mostrado un buen ritmo durante el fin de semana, terminaron abandonando.

“Perdón al equipo y a Pierre. Fue un día complicado que venía siendo bastante bueno”, agregó Colapinto luego de bajar del auto.

La respuesta de Gasly

Pierre Gasly recibió el impacto mientras ocupaba la séptima posición y también se refirió brevemente al incidente después de la carrera. Cuando fue consultado sobre si Colapinto se había acercado para disculparse, el francés respondió: “Sí, vino a disculparse”.

El resultado significó un fuerte golpe para Alpine, que tenía a sus dos autos en condiciones de pelear por puntos. Colapinto había largado desde el décimo lugar, mientras que Gasly lo hizo desde la séptima posición.

Además, el argentino había llegado a la carrera después de una clasificación en la que consiguió avanzar nuevamente a la Q3. El viernes había terminado décimo, aunque un bloqueo de neumáticos en la parte final de la sesión condicionó su último intento de vuelta rápida.

Ahora, el piloto argentino deberá dejar atrás el incidente y prepararse para la próxima fecha de la temporada. Alpine, en tanto, perdió la posibilidad de sumar con sus dos autos en una carrera que terminó de manera abrupta para el equipo.