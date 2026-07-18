El mítico trazado de Spa-Francorchamps, con sus más de 7 kilómetros de historia, velocidad y asfalto desafiante, fue el escenario de una jornada de clasificación electrizante para el Gran Premio de Bélgica 2026.

En una sesión que combinó velocidad pura, estrategias de equipo y un rompecabezas de penalizaciones mecánicas, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli ratificó su estatus de prodigio al quedarse con una pole position incontestable. Por su parte, el argentino Franco Colapinto completó una sólida actuación con su Alpine, exprimiendo el potencial de su monoplaza para posicionarse en las puertas del top ten gracias a las sanciones ajenas.

Clasificación definitiva.

El preludio accidentado

La mañana en las Ardenas belgas comenzó con el termómetro de la tensión en aumento durante los últimos entrenamientos libres (FP3). Antonelli ya avisaba sus intenciones quedándose con el mejor tiempo, mientras que las alarmas se encendían en el box de Ferrari tras un fuerte accidente de Lewis Hamilton en la curva 13 sobre el cierre de la tanda. En contraposición, la estructura de Alpine mostraba signos de optimismo: Franco Colapinto cerraba el decimotercer lugar, superando por tercera sesión consecutiva a su experimentado compañero de equipo, Pierre Gasly (15°). En la vereda de enfrente, Sergio "Checo" Pérez padecía la jornada acusando severos problemas de motor en su Cadillac que lo relegaban al fondo.

Antes de que se encendieran los semáforos de la clasificación, la grilla del domingo ya sabía que sufriría modificaciones masivas. Se confirmaban penalizaciones críticas: Lando Norris arrastraba 10 puestos de sanción por instalar una cuarta unidad electrónica de potencia, Isack Hadjar cargaba con 30 lugares por cambiar múltiples componentes en su Red Bull (ICE, turbo y escape), y Fernando Alonso quedaba condenado al fondo de la grilla por acumular sanciones similares en su Aston Martin.

Trazado del circuito del GP de Bélgica.

Q1: La decepción de los experimentados

A las 11:00 (hora argentina), el semáforo se puso en verde. La primera tanda eliminatoria de 18 minutos tuvo como primera referencia a Max Verstappen con un tiempo de 1:45.930, rápidamente contestado por una sorprendente vuelta del debutante Arvid Lindblad (Racing Bulls) y, posteriormente, por Lando Norris.

A falta de ocho minutos, el fantasma de la eliminación acechaba a Colapinto, ubicado provisionalmente en el 17° lugar, a milésimas del corte establecido por el Williams de Alex Albon. Sin embargo, en el momento de mayor presión, la escudería Alpine mandó a sus pilotos a la pista con neumáticos nuevos. Colapinto clavó los relojes en 1:46.795, escalando a la 13° posición y asegurando su boleto a la siguiente ronda, quedando a apenas 0.116s de Gasly (12°).

La cruz de la moneda se la llevaron nombres de peso. La Q1 dictó la sentencia definitiva y eliminación para:

Alex Albon (Williams - 17°)

Esteban Ocon (Haas - 18°)

Valtteri Bottas (Cadillac - 19°)

Sergio "Checo" Pérez (Cadillac - 20°), confirmando su pésimo sábado.

Fernando Alonso (Aston Martin - 21°)

Lance Stroll (Aston Martin - 22°)

Q2: Batalla al milímetro

La segunda fase (15 minutos) subió la vara de la exigencia. Andrea Kimi Antonelli demolió los cronómetros de inmediato firmando un 1:45.142, metiéndole medio segundo de distancia a Max Verstappen y demostrando que el Mercedes era el auto a batir.

Para los hombres de Alpine, meterse en la Q3 era una utopía debido al rendimiento puro del coche (cuyas mejoras sustanciales recién llegarán en el Gran Premio de Zandvoort). La misión era quedar lo más arriba posible. Colapinto abrió su tanda con un tiempo de 1:47.086 y, en su último intento desesperado a falta de dos minutos, logró mejorar sustancialmente para registrar un 1:46.392.

El esfuerzo del pilarense fue notable: quedó 13°, a tan solo 0.061 segundos del tiempo de Pierre Gasly (1:46.331, 12°), demostrando una paridad absoluta dentro del garaje de la escudería francesa. Ambos quedaron eliminados junto a Liam Lawson (11°), Nico Hülkenberg (14°), Carlos Sainz (15°) y Ollie Bearman (16°). Tras el banderazo, se vivió una situación insólita: el Audi de Hülkenberg sufrió una avería mecánica, comenzó a rodar sin control y el propio piloto alemán tuvo que bajarse y sostenerlo físicamente hasta la llegada de los auxiliares de pista.

Q3: La consagración de Antonelli

La batalla por la pole position quedó reducida a un grupo selecto, pero estuvo marcada por una bandera roja a falta de 6 minutos y 6 segundos para limpiar suciedad en el trazado.

En el relanzamiento, Red Bull ejecutó una estrategia puramente colectiva. Isack Hadjar, sabiendo que su penalización de 30 puestos lo enviaba de cualquier forma a la parte trasera, no registró tiempos propios en la tanda cronometrada. En su lugar, el francés se dedicó exclusivamente a salir a pista para ofrecerle succión ("rebufo") a su compañero Max Verstappen, ayudándolo a exprimir cada milésima en las interminables rectas de Spa.

La táctica le sirvió al campeón del mundo para colocarse provisionalmente en la primera fila con un tiempo de 1:44.678. Sin embargo, no fue suficiente para detener la implacable marcha de Andrea Kimi Antonelli. El joven de Mercedes cerró una vuelta estratosférica de 1:44.361 para sacarle 0.317s a Verstappen y adjudicarse de manera brillante su sexta pole position de la temporada 2026. George Russell completó el éxito de las flechas de plata clasificando tercero (+0.508s), seguido muy de cerca por Charles Leclerc (Ferrari), quien largará cuarto. Lando Norris finalizó con el tercer mejor tiempo en pista (1:44.801), pero su castigo lo cambió todo.

Pole Position para Antonelli, Verstapen y Rusell.

Oportunidad de oro

Con la caída de la bandera a cuadros y el procesamiento oficial de las penalizaciones por parte de la FIA, la grilla de salida sufrió la metamorfosis esperada. Lando Norris retrocedió 10 casilleros para caer al 13° puesto de largada, mientras que Isack Hadjar saldrá desde la 21° colocación, justo por delante de Fernando Alonso.

Este reordenamiento masivo significó una ganancia neta de dos posiciones para Franco Colapinto. El argentino, que originalmente había clasificado 13°, comenzará el Gran Premio de Bélgica desde la 11° posición de la grilla, compartiendo la sexta fila con su compañero Pierre Gasly, quien partirá 10°.

Ubicado a las puertas de la zona de puntos y mostrando un ritmo sumamente consistente en las tandas largas, Colapinto se planta ante una oportunidad inmejorable de firmar una actuación consagratoria en uno de los circuitos más exigentes del planeta. La cita con la gloria en el Gran Premio de Bélgica constará de 44 vueltas y se pondrá en marcha este domingo 19 de julio a partir de las 10 hs. de la mañana (hora de Argentina). La mesa está servida para una carrera que promete emociones de principio a fin.

Grilla de largada para el domingo a las 10 hs. de Argentina.

