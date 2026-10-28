Franco Colapinto no participará de la primera práctica libre del Gran Premio de México de Fórmula 1. La escudería Alpine confirmó que el italiano Gabriele Minì ocupará su monoplaza durante la FP1 del viernes 30 de octubre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, como parte del cumplimiento de una exigencia reglamentaria destinada a darles oportunidades a pilotos novatos.

El cambio no implica una baja del argentino para el resto de la competencia. Colapinto volverá a subirse a su auto durante la segunda práctica libre (FP2), cuando comenzará su preparación para la clasificación y la carrera del domingo.

La normativa de la categoría obliga a los equipos a ceder determinadas sesiones de entrenamientos a pilotos con poca o ninguna experiencia en la Fórmula 1. En este caso, Alpine eligió a Minì para completar una de esas oportunidades al volante del A526.

Quién es Gabriele Minì, el reemplazante de Colapinto

El italiano tiene 21 años, integra la Academia Alpine desde 2023 y compite en la Fórmula 2, donde ocupa el cuarto puesto del campeonato, con dos victorias y otros siete podios.

Aunque será su primera participación oficial en una sesión de un fin de semana de Fórmula 1, Minì ya tuvo contacto con estos autos en pruebas privadas de Alpine. Para prepararse, trabajó en el simulador y junto a los ingenieros en la fábrica de Enstone.

El piloto manifestó su entusiasmo por la oportunidad y aseguró que buscará aprovechar al máximo la sesión para aportar datos y comentarios útiles al equipo. La información recopilada será importante para preparar el resto del fin de semana tanto para Colapinto como para su compañero Pierre Gasly.

Colapinto busca recuperarse tras dos abandonos

El argentino llegará a México con el objetivo de revertir una racha adversa, después de abandonar en los Grandes Premios de Singapur y Estados Unidos.

En Austin, una penalización lo obligó a largar desde el fondo de la parrilla. Cuando intentaba avanzar, un contacto con Arvid Lindblad dañó su monoplaza y terminó condicionando su carrera.

“Fue una verdadera pena abandonar por segunda carrera consecutiva en Austin”, expresó Colapinto en declaraciones difundidas por Alpine. El piloto señaló que había logrado progresar pese a las dificultades de la largada y que ahora el equipo estaba enfocado en tener un fin de semana más sencillo y positivo.

El desafío del circuito mexicano

El Gran Premio de México se disputará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar.

La altitud representa un desafío técnico para las escuderías, debido a que la menor densidad del aire modifica el comportamiento aerodinámico de los autos. Por eso, los equipos deberán ajustar la puesta a punto para encontrar el equilibrio entre carga aerodinámica, velocidad y rendimiento.

Con una sesión menos de preparación, Colapinto tendrá que aprovechar al máximo la FP2 para encontrar una configuración competitiva y encarar la clasificación con el objetivo de volver a completar una carrera y dejar atrás los últimos resultados.