Franco Colapinto finalizó 12° en la tercera práctica libre del Gran Premio de México de Fórmula 1, disputada este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto argentino de Alpine marcó un tiempo de 1:18.652 y quedó por delante de su compañero Pierre Gasly, por una diferencia de apenas 22 milésimas.

Colapinto mejoró en la última práctica

El argentino había terminado 16° en la segunda práctica libre del viernes, con un registro de 1:19.132, en su primer contacto con el circuito mexicano. En la tercera sesión mejoró su rendimiento y quedó a poco más de un segundo del mejor tiempo, que fue para Lando Norris, con 1:17.600.

Durante el ensayo, Colapinto trabajó inicialmente con neumáticos medios y luego utilizó gomas blandas para realizar una simulación de clasificación. La sesión le permitió continuar con la puesta a punto del Alpine antes de la actividad que definirá el orden de largada.

A qué hora es la clasificación y dónde ver la F1

La clasificación del Gran Premio de México está programada para este sábado 31 de octubre, desde las 18, hora de Argentina. La actividad podrá seguirse en vivo por Fox Sports y a través de Disney+, mientras que TyC Sports ofrecerá el minuto a minuto en su sitio web.

La carrera principal se disputará el domingo 1 de noviembre, desde las 17, sobre un recorrido de 71 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El trazado tiene una extensión de 4,304 kilómetros y está ubicado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar.