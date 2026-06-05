El Gran Premio de Mónaco se puso en marcha y Franco Colapinto ya comenzó a experimentar la exigencia extrema del circuito urbano más emblemático del automovilismo mundial. En la primera sesión de entrenamientos libres, el piloto argentino a bordo de su Alpine completó un total de 31 vueltas y finalizó en la 15° posición de la tabla de tiempos, en una jornada donde el local Charles Leclerc impuso condiciones con su Ferrari.

Una toma de contacto con interrupciones

Para Colapinto, la primera práctica libre significó una adaptación progresiva a un trazado que requiere precisión milimétrica y no perdona errores. Su mejor registro cronometrado fue de 1:16.189, quedando a una distancia de 0.361 segundos de su compañero de escudería en Alpine, el francés Pierre Gasly, quien logró meterse en el top 10 al finalizar décimo.

El desarrollo de la sesión no fue sencillo para el piloto de nuestro país ni para el resto de la parrilla, ya que las banderas rojas interrumpieron constantemente el ritmo de trabajo en los boxes. La falta de continuidad impidió que el argentino lograra cerrar una vuelta rápida completamente limpia con el neumático ideal, focalizándose en sumar kilómetros y entender las reacciones del monoplaza sobre el asfalto monegasco.

Mónaco no perdona los errores

El ensayo demostró por qué este circuito es el más delicado del calendario de la Fórmula 1. La primera bandera roja se desató a 24 minutos del final, cuando el francés Isack Hadjar destrozó el sector delantero y dañó la suspensión trasera de su Red Bull tras impactar violentamente contra los guardarraíles a la salida de la zona de la Piscina.

La segunda detención llegó prácticamente sobre el epílogo de la práctica de este viernes. El experimentado Fernando Alonso protagonizó un leve roce contra el muro con su Aston Martin, dejando piezas y restos de carbono esparcidos sobre la cinta asfáctica. Al quedar pocos minutos en el reloj, las autoridades decidieron dar por terminada la tanda de manera definitiva.

Charles Leclerc se adueñó del mejor tiempo con una marca de 1:13.978, aventajando por dos décimas a Lewis Hamilton y dejando en la tercera colocación al campeón Max Verstappen. Con este panorama, el equipo de Colapinto deberá analizar la telemetría acumulada para encarar la decisiva jornada de clasificación del sábado, una instancia que en este circuito cerrado suele definir más del ochenta por ciento de la carrera dominical.

F1: Hora de las prácticas libres del GP de Mónaco

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