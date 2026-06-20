Franco Colapinto volverá a vivir una experiencia especial en su ascendente carrera deportiva. El piloto argentino participará del prestigioso Festival de la Velocidad de Goodwood, en Inglaterra, donde volverá a conducir el Lotus E20, el mismo monoplaza de Fórmula 1 con el que protagonizó una histórica exhibición en las calles de Buenos Aires.

La actividad está programada para el próximo 12 de julio y marcará un nuevo capítulo en el vínculo entre el joven piloto y uno de los autos más emblemáticos de la categoría reina del automovilismo.

El Lotus E20 fue el vehículo que Colapinto manejó durante el Road Show realizado en abril pasado en la Ciudad de Buenos Aires. Aquella exhibición convocó a más de 600.000 personas en la zona de Palermo y permitió que los fanáticos argentinos volvieran a disfrutar de un auto de Fórmula 1 acelerando por las calles del país después de más de una década.

Ahora, el representante de Alpine tendrá la oportunidad de repetir la experiencia en uno de los escenarios más tradicionales del automovilismo mundial. El Festival de la Velocidad de Goodwood reúne cada año a equipos, fabricantes, pilotos históricos y actuales figuras del deporte motor en un evento que combina exhibiciones, competencias y demostraciones técnicas.

Uno de los principales atractivos del festival es la tradicional subida de montaña, donde vehículos de distintas épocas y categorías recorren un exigente trazado ante miles de espectadores que llegan desde diferentes partes del mundo.

La presencia de Colapinto en Goodwood representa una nueva vidriera internacional para el argentino, que continúa consolidándose como una de las grandes promesas del automovilismo sudamericano. Además, le permitirá volver a compartir escena con figuras destacadas de diversas categorías del deporte motor.

Mientras tanto, el piloto también mantiene la mirada puesta en la Fórmula 1. Su próxima actividad oficial será en el Gran Premio de Austria, donde buscará seguir sumando experiencia y protagonismo en la máxima categoría.