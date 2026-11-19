La audiencia de formalización contra los seis policías acusados por el asesinato de Franco Nahuel Jara, un hombre de 31 años y padre de cuatro hijos que murió en una dependencia policial de Albardón, comenzó este jueves 19 de noviembre. Durante la primera jornada, el ayudante fiscal Emiliano Pugliese reconstruyó ante la jueza Mabel Moya el procedimiento que terminó con la vida del hombre y describió las agresiones que, según la investigación, sufrió a manos de los efectivos.

El representante del Ministerio Público Fiscal explicó que todo comenzó cuando, durante un procedimiento en Albardón, uno de los contraventores aprehendidos tenía un cigarrillo de marihuana. Al ser consultado sobre su procedencia, indicó que lo había comprado en el barrio Lozano, a un hombre conocido como Jano. "Fue así que directamente el grupo motorizado se dirigió hacia el lugar que había indicado esta persona", relató.

Los efectivos llegaron hasta la casa de Jara, ubicada en la manzana C, casa 9, donde estaba junto a su pareja y dos de sus hijos menores de edad. Según Pugliese, cuatro policías ingresaron al domicilio sin una orden judicial.

"Zalazar, Godoy, Recio y Zamora ingresaron violentamente a la vivienda. Sin motivo alguno comenzaron a reclamar dónde estaba la droga", sostuvo el ayudante fiscal ante la jueza.

Luego describió cómo comenzó la agresión: "Cuando se encontraron con Franco Jara, que estaba en la cocina, le propinaron una brutal golpiza. Todo empezó con una patada que lo hizo caer al piso y ahí lo golpearon en distintas partes del cuerpo, con puños, patadas y todo cuanto se pueda mencionar".

La violencia, de acuerdo con la reconstrucción fiscal, continuó cuando lo sacaron de la casa. "Lo tomaron de las axilas y lo arrastraron hacia afuera. En la puerta había un escalón pronunciado, por lo que cayeron dos efectivos junto con Jara. Sin embargo, en la calle continuaron golpeándolo", señaló.

Pugliese agregó que la pareja de la víctima y una vecina les pedían a los policías que dejaran de agredirlo. En ese momento, Jara comenzó a advertir que no podía respirar.

"Lo tenían contra el piso. Salazar lo sujetaba de una rodilla, le presionaba la cabeza y le seguía reclamando por la droga. Jara les decía que se sentía mal, que no podía respirar y que lo dejaran hacerlo", expuso.

También indicó que el oficial subinspector Emiliano Cabrá se sumó a la reducción. "Se incorporó para sostenerle las piernas, colaborando con una reducción que, según nuestra investigación, no tenía ningún sustento legal. Hay que recordar que Cabrá era el funcionario de mayor jerarquía del grupo motorizado", afirmó.

Los acusados, el bolso y el acta contravencional

Los uniformados detenidos en el marco de la investigación de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales son el oficial subinspector Emiliano Cabrá, el cabo Arnaldo Zalazar, el cabo Juan Recio, el cabo Nicolás Godoy y el sargento Juan Eduardo Zamora. El agente Matías Lucero también fue citado, pero Fiscalía pidió dejarlo en libertad y no sería imputado, aunque si investigado. Este último fue arrestado recientemente y se convirtió en el sexto implicado en la causa. Pertenece a la Unidad Coordinadora de Departamentales.

En medio de la agresión, Jara le pidió a su pareja que entregara un bolso. Según detalló Pugliese, Salazar volvió a ingresar a la vivienda y salió con un morral rojo. "En su interior contenía 28 porros, una especie de balanza y la suma de $276.000", precisó el ayudante fiscal.

En las inmediaciones también fueron aprehendidos otros dos hombres que se habían acercado al domicilio. Los tres fueron trasladados junto con Jara en un vehículo policial hasta la Comisaría 18.

Para la Fiscalía, posteriormente se intentó justificar el procedimiento mediante la confección de un acta contravencional con información falsa. "Se relató un hecho que no había sucedido. En las observaciones se manifestó que Jara estaba en la puerta de su casa, que había realizado señas obscenas a los policías y que, cuando fueron a entrevistarlo, se resistió violentamente al arresto", explicó Pugliese.

El documento también señalaba que la víctima había sacado un cuchillo de entre sus ropas e intentado agredir a los efectivos. El ayudante fiscal cuestionó esa versión y sostuvo que fue incorporada para darle apariencia de legalidad a lo ocurrido.

Los pedidos de auxilio y la muerte en la comisaría

Cuando llegó a la Comisaría 18, Jara ya presentaba lesiones visibles en distintas partes del cuerpo. Pugliese aseguró que los efectivos de esa dependencia advirtieron las marcas y que la propia víctima insistió con sus pedidos de asistencia. "Jara les manifestó que le faltaba el aire, que no podía respirar, que le habían dado una paliza y que no soportaba el dolor", relató.

Ante esa situación, convocaron a una ambulancia del servicio de emergencias 107. Sin embargo, el cuadro de salud del hombre continuó deteriorándose. A las 2.45 del 15 de noviembre fue trasladado al Hospital Dr. José Giordano, donde recibió atención médica y luego regresó a la dependencia policial, alrededor de las 4.30.

Ya alojado en el calabozo, otro detenido alertó al personal policial porque Jara se había desvanecido. Nuevamente convocaron a una ambulancia. "La doctora Lourdes Romero realizó maniobras de reanimación sobre Franco, que ya habían sido iniciadas por un funcionario policial. Finalmente, a las 4.59 constató el óbito", detalló Pugliese ante la jueza.