Las diferencias fueron mínimas, el marcador cambió de dueño y la definición permaneció abierta hasta el final. Sin embargo, una decisión estratégica tomada en el momento justo terminó inclinando la balanza en una nueva edición de UPD: Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE.

El equipo azul estuvo integrado por Elina Guardia y Franco Doncel, del grupo Franeli, unidos por el amor, la inteligencia artificial y el deporte. Durante la presentación, ambos recordaron algunas travesuras de la secundaria: Eli habló de las clásicas “carreritas” sobre los bancos del aula, mientras que Franco contó que solía desarmar bicicletas junto a sus compañeros.

Enfrente estuvieron Marisol Cebeira y Fernando Pacheco, representantes de Los Peakis, un grupo atravesado por el amor y el humor. Fernando recordó una silla que quedó colgada y casi cayó sobre una profesora, mientras que Marisol evocó las guerras de cartucheras durante los recreos.

El comienzo favoreció al equipo naranja. Los azules fallaron una pregunta de Historia y sus rivales acertaron en Geografía para ponerse rápidamente en ventaja.

La segunda ronda mantuvo la diferencia, ya que ninguno logró sumar. Elina y Franco fallaron en Geografía, mientras que Marisol y Fernando se equivocaron en Historia.

La reacción llegó en la tercera vuelta. El equipo azul respondió correctamente una consigna de Ciencias y aprovechó el error de sus adversarios en Deportes para igualar el marcador 1 a 1.

Un duelo cambiante

Desde ese momento, la competencia entró en una etapa de máxima paridad. El equipo azul sumó en Lengua y Deportes, mientras que el naranja se mantuvo cerca gracias a un acierto en Matemática.

Franeli y Los Peakis en un programa donde la estrategia terminó siendo tan importante como los conocimientos. FOTO HUARPE.

Después de seis rondas, Elina y Franco lideraban por un ajustado 3 a 2. La séptima vuelta no modificó el tablero: los azules fallaron en Matemática y Los Peakis no consiguieron capitalizarlo tras equivocarse en Arte.

Con apenas un punto de diferencia, llegó la jugada decisiva. El equipo azul utilizó su comodín para volver a enfrentarse a Matemática, la misma materia en la que había fallado minutos antes.

La apuesta dio resultado. Elina Guardia y Franco Doncel respondieron correctamente, ampliaron la ventaja en el tramo final y aseguraron la victoria. Como premio, ganaron un almuerzo en Parador Montaña.

La definición demostró que en UPD no solo cuentan los conocimientos. La estrategia también puede resultar determinante. Esta vez, una revancha en Matemática y un comodín utilizado en el momento indicado le dieron el triunfo al equipo azul.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV, canal 19.2 de la TDA, y a través de las plataformas digitales de GRUPO HUARPE. La conducción está a cargo de Mari Leiva y Lito García.