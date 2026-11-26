La causa por el presunto fraude con combustible al Ministerio de Turismo de San Juan tuvo este jueves un nuevo avance judicial. En una audiencia, uno de los seis playeros involucrados, José Gabriel Cabrera, acordó resolver su situación mediante un juicio abreviado, mientras que los otros cinco accedieron a la suspensión del proceso a prueba. Los acuerdos fueron homologados por el juez de Garantías.

La información fue confirmada por la doctora Cabrera, quien explicó que el expediente se inició en agosto de 2023, luego de una denuncia presentada por el abogado de la estación de servicio Santa Clara, ubicada en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle Salta, en Capital.

La investigación apunta a una presunta maniobra en la que participaba Matías López, quien se desempeñaba como responsable de las movilidades del Ministerio de Turismo. Según la hipótesis fiscal, se utilizaba el sistema de pago Ticket Car-Edenred, contratado por el organismo provincial, para facturar combustible que no tenía como destino las movilidades oficiales.

La sospecha es que se registraban cargas de combustible por montos superiores a los realmente expendidos o incluso operaciones que nunca se concretaban. De esa manera, se habría generado un perjuicio económico para el Estado provincial que inicialmente fue calculado en más de $5 millones.

Los otros seis involucrados eran trabajadores de la estación de servicio: Walter Rojas Enrique, Hugo Alberto Pérez, José Gabriel Cabrera, Leandro Adrián Menéndez, Claudio Alejandro Díaz y Gabriel Antonio Rosales Tulián.

La situación de Matías López

En cuanto al exempleado del Ministerio de Turismo, la doctora Cabrera aclaró que continúa en calidad de imputado y que su situación judicial todavía no fue resuelta. Por lo tanto, la investigación sigue abierta respecto de su participación en los hechos.

La causa tuvo un reciente avance en octubre de este año, cuando el juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli rechazó los planteos de sobreseimiento presentados por las defensas y ordenó a Fiscalía avanzar con la acusación. En esa instancia se informó que el expediente contemplaba 268 hechos y que el perjuicio económico inicial había sido determinado en $5.332.139.

Con los acuerdos alcanzados este jueves, seis de los involucrados encontraron una salida alternativa para resolver su situación procesal, mientras que el expediente continúa respecto de López.