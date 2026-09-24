El adolescente de 16 años señalado como presunto autor del ataque que terminó con la vida de Uriel Ríos, de 17 años, estuvo este jueves frente a la jueza de Menores María Julia Camus, quien le informó formalmente sobre la causa que se sigue en su contra y le dio la posibilidad de brindar su versión de los hechos. El joven, finalmente, se abstuvo de declarar.

La audiencia se realizó en el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia Penal de la Niñez y Adolescencia por el homicidio ocurrido durante la madrugada del lunes, luego de una fiesta por el Día del Estudiante realizada en la zona de Médano de Oro, en el límite entre Rawson y Pocito.

El adolescente había quedado a disposición de la Justicia luego de presentarse voluntariamente en Tribunales acompañado inicialmente por un abogado. Por tratarse de un menor de edad, el expediente pasó al Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, a cargo de Camus.

Durante la audiencia de este jueves, el joven tuvo la posibilidad de declarar ante la magistrada y aportar su versión sobre lo ocurrido. Sin embargo, optó por guardar silencio y abstenerse de declarar, por lo que la investigación continuará avanzando con las pruebas ya incorporadas y con las nuevas medidas que disponga la jueza.

El crimen de Uriel

Uriel Alejandro Ríos Echegaray tenía 17 años y había asistido junto a su hermano mellizo, Uziel, a una fiesta estudiantil realizada en una finca de la zona de Médano de Oro. En el lugar había alrededor de 200 jóvenes de distintos colegios.

La situación terminó en una pelea en el exterior del predio. En medio del enfrentamiento, Uriel recibió una puñalada en el tórax. Fue trasladado inicialmente para recibir asistencia médica y posteriormente derivado al Hospital Rawson, donde murió como consecuencia de la gravedad de la herida.

Su hermano mellizo también fue atacado y sufrió heridas punzocortantes en el tórax y en uno de sus brazos, aunque logró sobrevivir.

A partir de los primeros testimonios y del análisis de videos registrados durante el enfrentamiento, los investigadores lograron identificar a un adolescente de 16 años como presunto autor del ataque. El joven se presentó voluntariamente ante la Justicia y quedó alojado a disposición del fuero de Menores.

En el lugar también fue secuestrado un cuchillo que será sometido a peritajes para determinar si tiene relación con el ataque que terminó con la muerte de Uriel. Además, la investigación busca reconstruir la secuencia completa de la pelea y establecer el rol que tuvo cada uno de los jóvenes que participaron.

La causa todavía tiene varios interrogantes

La investigación no se concentra únicamente en el menor que hoy estuvo frente a la jueza. Durante las últimas horas surgieron nuevos elementos y distintas hipótesis sobre la participación de otras personas.

La familia de Uriel, a través de su abogado Martín Zuleta, sostiene que podría haber intervenido un joven mayor de edad y afirma haber aportado a la Justicia videos y otros elementos que podrían abrir una nueva línea investigativa. También plantearon que los hermanos podrían haber sido atacados por personas diferentes. Estas afirmaciones forman parte de una hipótesis de la familia que todavía debe ser corroborada judicialmente.

A su vez, trascendió que la Justicia Juvenil puso la lupa sobre un segundo menor, identificado con las iniciales L.G., quien habría estado frente a Uriel al momento de la agresión. Su situación todavía debe ser definida por la jueza y su eventual responsabilidad no está determinada.

En paralelo, la magistrada ya había pedido la colaboración de los jóvenes que estuvieron aquella madrugada. Durante la manifestación realizada frente a Tribunales, Camus salió a dialogar con familiares y amigos de Uriel y tomó datos de adolescentes que podrían aportar información como testigos.

Con el menor señalado como presunto autor ya escuchado por la jueza —y luego de que decidiera abstenerse de declarar—, la causa entra ahora en una etapa en la que serán determinantes los testimonios, las imágenes y las distintas pruebas que permitan reconstruir con precisión qué ocurrió durante la pelea y quién provocó la herida mortal que terminó con la vida de Uriel.