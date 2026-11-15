Una joven sanjuanina inició un trámite judicial para quitarse el apellido de su padre, luego de que este fuera condenado por abusar sexualmente de ella. La presentación busca eliminar el vínculo registral con el hombre y cuenta con el acompañamiento de su madre, según trascendió de fuentes judiciales.

El pedido se conoció después de una sentencia dictada en marzo de 2024, cuando el progenitor fue declarado culpable de abuso sexual simple agravado por el vínculo. Ahora, la joven busca modificar su identidad documental para dejar de llevar el apellido paterno.

La condena contra su padre

La causa penal fue investigada por la Unidad Fiscal Anivi de San Juan. El 11 de marzo de 2024, el juez de Garantías Diego Manuel Sanz homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó al hombre, identificado con las iniciales J.L.S.

La pena establecida fue de tres años de prisión de ejecución condicional, además del pago de las costas del proceso. Esto significa que no debió ingresar a un establecimiento penitenciario, aunque quedó sujeto al cumplimiento de determinadas reglas de conducta durante el período fijado por la Justicia.

La resolución también contempló las garantías de asistencia, protección y participación de la víctima previstas en el Código Procesal Penal.

Otro antecedente judicial

El hombre también había afrontado anteriormente un juicio oral por una denuncia de abuso sexual presentada por una estudiante de un instituto privado de Capital, donde se desempeñaba como profesor de Física.

En esa investigación, que estuvo a cargo de la UFI Cavig, la Fiscalía había solicitado cinco años de prisión efectiva. Sin embargo, la jueza de Garantías Gloria Chicón resolvió absolverlo por el beneficio de la duda, al considerar que existían contradicciones e imprecisiones que impedían alcanzar la certeza necesaria para una condena.

Ese fallo correspondió exclusivamente a la denuncia de la estudiante y es independiente de la causa por la que posteriormente fue condenado por el abuso sexual contra su hija.