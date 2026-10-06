Fue polémica en GH y ahora está en pareja de un modelo igual a Paredes

Chiara Mancuso sorprendió a sus seguidores al mostrarse totalmente enamorada de Ian Díaz, un joven modelo con un increíble parecido físico al futbolista Leandro Paredes. La exparticipante del reality show de Telefe dejó atrás la soltería y vive un apasionado romance que no duda en compartir públicamente.

Luego de su comentada estadía de cinco meses en la casa más famosa del país durante la temporada 2025, la influencer cambió radicalmente su vida sentimental. La joven que se declaró fanática del club de la Ribera ahora comparte sus días con un deportista amateur que causó furor en Internet por su imagen.

El noviazgo avanza a paso firme y ambos suben videos de sus rutinas de entrenamiento diarias. "Entrenando con el mejor profe", manifestó la morocha en una de sus publicaciones recientes donde se los ve juntos, dejando en claro que la relación atraviesa su mejor momento tras la exposición televisiva.