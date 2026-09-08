La ministra de Educación, Silvia Fuentes, cuestionó la baja representación que tuvo San Juan en las pruebas PISA 2025, al señalar que solamente participaron 70 estudiantes de tres escuelas de la provincia, y destacó los avances alcanzados en Lengua. En ese marco, adelantó cuál será uno de los próximos desafíos: “Ya levantamos los números de Lengua, pero tenemos que apostar en Matemática”.

Fuentes habló tras conocerse los resultados de la evaluación internacional, y sostuvo que la cantidad de alumnos sanjuaninos incluidos en la muestra debe ser tenida en cuenta al momento de analizar el desempeño de la provincia.

“Las pruebas PISA se dan cada tres años. Nosotros, en realidad, según la población que tenemos, es la cantidad de escuelas que se eligen. Se eligen al azar, son tres escuelas nada más las que han participado, de unos 80.000 estudiantes solamente 70 son de San Juan, de los cuales 30 son de UEPA, que son las Unidades Educativas para Adultos, son adultos mayores que están estudiando la primaria”, afirmó.

La ministra agregó que otra dificultad detectada estuvo vinculada con el formato digital de PISA, que se realiza mediante computadoras. “Muchos de esos estudiantes no tenían contacto con la computadora”, señaló.

En ese sentido, vinculó esa situación con Maestro de América, el programa provincial que contempla la entrega de computadoras y busca avanzar también en alfabetización digital.

“Este programa Maestro de América también viene a dar esa respuesta de esta alfabetización digital que tenemos que dar en las escuelas”, explicó Fuentes. Y agregó: “Después de esta manera se nos evalúa y si nosotros no estamos preparados, estos son los resultados”.

“Ya levantamos los números de Lengua”

Más allá del análisis sobre PISA, Fuentes destacó los avances alcanzados por San Juan en Lengua y comprensión lectora y aseguró que la Provincia buscará ahora profundizar las políticas destinadas a Matemática.

“Ya levantamos los números de Lengua, pero también nosotros tenemos que seguir trabajando en Lengua, pero también tenemos que apostar en Matemática”, afirmó.

Para avanzar sobre ese objetivo, Educación implementa Modo Matemática, destinado a estudiantes de quinto y sexto grado de la primaria y de primero, segundo y tercer año de la secundaria.

“Ya estamos trabajando, ya estamos inclusive capacitando a nuestros docentes”, explicó la ministra.

Fuentes remarcó que el fortalecimiento de Matemática no significará dejar de lado las políticas implementadas para mejorar lectura y comprensión. Entre ellas mencionó Comprende y Aprende, programa sobre el que aseguró que ya existen avances en fluidez lectora.

“Esto que están viendo hoy acá es un avance del Comprende y Aprende, de nuestra fluidez lectora, de todo lo que hemos avanzado. Pero bueno, no es magia, en la educación los procesos son bastante lentos”, expresó.

Las escuelas que participaron de PISA

Fuentes indicó además que las tres escuelas sanjuaninas seleccionadas para PISA ya están incluidas en diferentes políticas educativas provinciales.

“Están dentro del programa Modo Matemática, están dentro del Comprende y Aprende y también, en el caso de la secundaria, están dentro del Transformar la Secundaria. Así que por ese lado creo que ya vamos caminando”, sostuvo.

Finalmente, la ministra aseguró que Educación seguirá analizando los indicadores y trabajando tanto sobre los aprendizajes tradicionales como sobre las nuevas competencias digitales.

“A nosotros la idea es no trabajar para el presente, sino para un San Juan del futuro que nos necesita y que necesita a todos nuestros estudiantes”, concluyó.

Podés sumarlo después del tramo donde Fuentes explica la participación sanjuanina, antes de entrar en los programas provinciales:

Los resultados de PISA 2025

En los resultados de PISA 2025, Argentina mostró dificultades en las tres áreas principales evaluadas. Según la OCDE, el 76% de los estudiantes argentinos no alcanzó el nivel básico en Matemática, mientras que el 60% quedó por debajo de ese nivel en Lectura y el 59% en Ciencias. El desempeño promedio del país, además, se mantuvo por debajo del registrado por los países miembros del organismo.