En medio de las nuevas repercusiones internacionales por la soberanía de las Islas Malvinas, el diputado británico Rupert Lowe lanzó una fuerte advertencia y aseguró que un eventual gobierno encabezado por su espacio político estaría dispuesto a “ir a la guerra” para mantener el control británico sobre el archipiélago.

“Las Islas Malvinas son británicas y seguirán siéndolo. Un Gobierno de Restore Britain irá a la guerra si es necesario para garantizarlo”, escribió Lowe en su cuenta de X.

El dirigente es miembro del Parlamento del Reino Unido por la circunscripción de Great Yarmouth, banca que obtuvo en las elecciones generales de 2024, y actualmente lidera Restore Britain.

La polémica adquiere mayor relevancia en momentos en que la cuestión Malvinas volvió a instalarse en la agenda internacional. Este jueves, tras el encuentro entre Javier Milei y José Antonio Kast en Santiago, Argentina y Chile dejaron asentadas sus posiciones sobre dos cuestiones territoriales sensibles: ambos gobiernos ratificaron la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes, mientras que el mandatario trasandino reiteró el respaldo de su país al reclamo argentino por las Islas Malvinas.

Además, Kast pidió que Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones para alcanzar una solución pacífica a la disputa por la soberanía del archipiélago.

Las declaraciones de Lowe, sin embargo, corresponden a la postura del dirigente y de su espacio político y no representan una declaración del actual Gobierno del Reino Unido.

Argentina mantiene de manera permanente su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, y sostiene que la disputa debe resolverse mediante negociaciones bilaterales con el Reino Unido.