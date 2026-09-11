Las transferencias de Recursos de Origen Nacional (RON) hacia las provincias registraron en agosto una variación interanual prácticamente neutra, al mostrar una caída marginal del 0,1% en términos reales, de acuerdo con el último relevamiento elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Este escenario general de estancamiento ocultó, sin embargo, una profunda heterogeneidad regional y asimetrías marcadas entre los distintos distritos del país.

Mientras que las jurisdicciones patagónicas y algunas de la región sur/centro lograron leves repuntes, el Noreste Argentino (NEA) concentró las mayores bajas: provincias como Misiones (-2,7%), Formosa, Corrientes y Chaco (-2,6% cada una), junto con Entre Ríos (-2,5%), sufrieron las contracciones más pronunciadas en la distribución de fondos. En la vereda opuesta, los mayores incrementos reales se anotaron en distritos como Río Negro y Neuquén (ambas con un avance del 1,7%), seguidas por Tierra del Fuego (1,5%), Chubut (1,3%) y Santa Cruz (1,1%).

Al desagregar los componentes de la recaudación tributaria nacional, el informe detalla un comportamiento dispar de los tributos clave. Por un lado, el IVA marcó su décima caída interanual consecutiva, con un retroceso real del 5,0% en agosto. Por el otro, el Impuesto a las Ganancias experimentó un importante repunte del 9,0% interanual.

Esta mejora en Ganancias estuvo estrechamente vinculada a una cuestión administrativa de calendario fiscal: la decisión de la ARCA (ex AFIP) de extender hasta el 27 de agosto el plazo límite para la presentación de las declaraciones juradas, sumado a la postergación del pago del primer anticipo correspondiente a 2026 (inicialmente previsto para agosto) que pasó al 24 de septiembre.

Desde el punto de vista macroeconómico, el reporte destaca que la evolución de estos ingresos resulta vital para los gobiernos provinciales, ya que condicionan de manera directa su capacidad de ejecución de políticas públicas, el cumplimiento de obligaciones salariales y la prestación de servicios esenciales. Asimismo, el análisis advierte sobre las diferencias estructurales en los niveles de dependencia financiera: mientras provincias como Santiago del Estero, Formosa, Catamarca, La Rioja y Chaco acusan una alta subordinación a estos envíos federales, otras jurisdicciones como Chubut, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exhiben márgenes superiores de recaudación de recursos propios.

¿Cómo se posiciona San Juan?

A nivel general, los informes oficiales y regionales muestran que la provincia de San Juan experimentó un comportamiento alineado con la tónica de estabilización general pero con matices propios si se la compara tanto con el resto de Cuyo como con el plano nacional.

Mientras que las regiones del Norte (NEA) sufrieron las caídas más profundas (con retrocesos de hasta el 2,7%) y la Patagonia se ubicó en el polo opuesto con los mayores incrementos reales (liderados por provincias como Neuquén y Chubut con subas del 1,7% al 1,8%), Cuyo y San Juan se mantuvieron en una zona intermedia de transición y menor volatilidad.

Analizando el desempeño financiero de los primeros ocho meses del año, los recursos de coparticipación en San Juan registraron una caída real acumulada del 1,4%, un porcentaje que muestra una desaceleración respecto al fuerte impacto negativo registrado en el primer bimestre del año (cuando las pérdidas superaban el 7%) y que deja a la provincia prácticamente "a tiro" del equilibrio con la inflación gracias al freno inflacionario de los meses previos.

Transferencias discrecionales

Al igual que el resto de las jurisdicciones del interior, San Juan sintió el peso del fuerte ajuste en las transferencias no automáticas o discrecionales enviadas por Nación, las cuales se contrajeron de manera drástica en la comparación interanual, obligando a la administración local a sostener el equilibrio fiscal apostando fuertemente a los recursos y la recaudación de origen propio.

El documento técnico del CEPA sobre las Transferencias a las provincias de agosto de 2026 analiza el comportamiento general, las variaciones porcentuales y el impacto de los tributos nacionales (como IVA y Ganancias) a nivel sistémico y regional, pero no detalla una cifra nominal exacta o en pesos discriminada individualmente para lo que recibió la provincia de San Juan en ese período específico.

El informe se focaliza en las dinámicas macro de la coparticipación y los envíos automáticos, situando a San Juan —junto al conjunto de la región de Cuyo— dentro de una franja de desempeño intermedio, caracterizada por una menor volatilidad en contraste con las caídas más profundas registradas en el NEA o los incrementos observados en la Patagonia.