A menos de 24 horas del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, las entradas en la reventa oficial registraron una fuerte baja de precio. Tickets que días atrás se ofrecían cerca de los US$1.800 ahora pueden conseguirse por un promedio de US$1.100, con reducciones que, según el sector del estadio, llegan hasta el 60%.

Las capturas correspondientes al mercado oficial de reventa muestran que en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, de Kansas City, aparecen localidades en sectores como el 307, 316, 320, 333, 336, 341 y 342 con valores que oscilan entre US$1.111 y US$1.262, impuestos incluidos.

Fotos captura del día 10 de julio. (Gentileza)

La tendencia no es exclusiva del encuentro de la Selección argentina. En los últimos días, distintas plataformas especializadas detectaron una baja generalizada en el valor de las entradas para los cuartos de final del Mundial, impulsada por una demanda menor a la esperada y por la eliminación de selecciones con gran poder de convocatoria, lo que aumentó la oferta de tickets en el mercado secundario.

Pese a la caída, los valores continúan siendo elevados para la mayoría de los hinchas. Sin embargo, la baja representa una oportunidad para quienes esperaron hasta último momento con la esperanza de conseguir un lugar para presenciar el duelo entre el equipo de Lionel Scaloni y Suiza, que definirá uno de los semifinalistas de la Copa del Mundo.