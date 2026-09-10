Un fuerte temporal de lluvia, actividad eléctrica y abundante caída de granizo afectó este jueves a distintas zonas de Valle Fértil y generó dificultades para transitar por la ruta 510, especialmente en los sectores donde la acumulación de piedras cubrió completamente el suelo.

El fenómeno meteorológico comenzó poco después de las 18 en Villa San Agustín, donde se registró actividad eléctrica, precipitaciones y una leve caída de granizo.

La zona más afectada fue el sector sur del departamento, principalmente Agua Cercada, ubicada a 23 kilómetros de la villa cabecera. Allí, la cantidad de granizo acumulado dejó el paisaje completamente cubierto de blanco.

Preocupación por el tránsito y los daños

La acumulación de granizo provocó complicaciones para quienes circulaban por el acceso a Villa San Agustín. Además, el tamaño de las piedras generó preocupación entre los vecinos de las zonas alcanzadas por la tormenta.

En la Escuela Vidart de Maurín, vecinos y docentes que se encontraban en el establecimiento registraron imágenes de las condiciones que dejó el temporal y las difundieron a través de las redes sociales.

Las fotografías muestran sectores de la zona completamente cubiertos por granizo, con una importante acumulación sobre el terreno.

Pérdidas en cultivos

El temporal también provocó daños en la producción agrícola de la zona. El granizo destruyó cultivos anuales y generó importantes pérdidas económicas para los productores afectados.

Además de los daños sobre las plantaciones, la intensidad de la caída de granizo produjo afectaciones sobre el suelo.

El episodio dejó así consecuencias tanto para la circulación como para las actividades productivas de Valle Fértil, mientras los vecinos de las zonas más afectadas registraron los efectos del temporal.