Lali Espósito compartió este domingo 1 de noviembre las primeras fotos oficiales de su casamiento con Pedro Rosemblat, celebrado el sábado 31 de octubre en una antigua casona de San Telmo, Buenos Aires. Las imágenes revelaron distintos momentos de la ceremonia, la firma del acta matrimonial y la fiesta que la pareja había mantenido lejos de las cámaras.

"Fuimos inmensamente felices", escribió la cantante en su cuenta de Instagram, donde también agradeció a familiares, amigos y seguidores por acompañarlos. El mensaje terminó con una declaración que rápidamente llamó la atención de sus fanáticos: "Aguante el amor".

La publicación permitió conocer detalles que hasta entonces no habían trascendido de la celebración, realizada en Casa Carlos, una propiedad histórica del barrio porteño. Entre las imágenes aparecen los recién casados bailando, abrazados durante la ceremonia y protagonizando divertidos momentos durante el festejo.

Las fotos que revelaron la intimidad del casamiento

Una de las postales muestra a Lali Espósito con un vestido de novia satinado, de breteles finos y espalda descubierta, acompañado por un extenso velo de encaje. Pedro Rosemblat, por su parte, eligió un traje beige cruzado con una rosa negra en la solapa.

La pareja también compartió fotografías de la firma del acta matrimonial, donde ambos aparecen sonrientes frente a una pequeña mesa. Otra imagen los muestra abrazados bajo un dosel de tul, rodeados por la vegetación del patio donde se desarrolló la ceremonia.

Sin embargo, las imágenes más llamativas llegaron desde el interior de la casona. En una de ellas, Lali aparece sentada sobre los hombros de Rosemblat mientras sirve espumante sobre una torre de copas, ambos con anteojos de sol.

La escena se repitió durante el corte de la torta de varios pisos, cuando la artista volvió a subirse sobre los hombros de su marido para protagonizar uno de los momentos más divertidos del festejo.

Quién fue el famoso que ofició la ceremonia

Otro de los detalles del casamiento fue la participación de Martín Rechimuzzi, actor y politólogo que mantiene una estrecha amistad con los recién casados.

El artista estuvo encargado de conducir la ceremonia y posteriormente compartió su emoción a través de las redes sociales, donde expresó el cariño que siente por la pareja.

Su participación tuvo un significado especial, ya que Rechimuzzi también estuvo vinculado al comienzo de la relación. Fue en una reunión organizada por él donde Lali y Pedro coincidieron personalmente por primera vez.

Los invitados y las particularidades de la boda

La celebración reunió a familiares y figuras del espectáculo, entre ellas Peter Lanzani, Cande Vetrano, Justina Bustos, Benjamín Rojas, Juliana Gattas y Dillom.

La torta y la mesa dulce estuvieron a cargo de Damián Betular, mientras que los souvenirs del casamiento incluyeron recuerdos con frases humorísticas vinculadas a la historia de la pareja.

Entre ellos se destacaron remeras con la inscripción "Ni en pedo me caso", en referencia a declaraciones anteriores de Lali, y encendedores con la frase "Yo fui al casamiento del novio de Lali".

El casamiento se desarrolló bajo estrictas medidas de privacidad. De hecho, antes de la publicación oficial, las únicas imágenes conocidas habían sido registros tomados desde el exterior de la propiedad.

La elección del 31 de octubre tampoco fue casual. La pareja se había conocido durante una celebración de Halloween en 2023 y decidió elegir esa misma fecha para dar el sí.

Con la publicación de las fotografías, Lali Espósito y Pedro Rosemblat compartieron finalmente parte de una celebración que había despertado una enorme expectativa entre sus seguidores.