Keiko Fujimori fue confirmada este lunes como la nueva presidenta de Perú luego de finalizar el escrutinio de la segunda vuelta electoral. La candidata se impuso por una diferencia de 49.641 votos sobre Roberto Sánchez y asumirá el cargo el próximo 28 de julio para gobernar el país hasta 2031.

Con el 100% de las actas contabilizadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que Fujimori obtuvo el 50,13% de los votos válidos, equivalentes a 9.223.396 sufragios. En tanto, Sánchez alcanzó el 49,86%, con 9.173.755 votos.

La diferencia entre ambos candidatos fue una de las más ajustadas de la historia reciente de Perú. Se trata de la tercera elección presidencial consecutiva en ese país que se define por menos de 50.000 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamará oficialmente los resultados el 3 de julio, cuando Fujimori será declarada presidenta electa. Posteriormente, el 15 de julio recibirá sus credenciales y el 28 de julio asumirá el cargo durante una ceremonia en el Congreso, en coincidencia con el Día de la Independencia de Perú.

Con este resultado, la dirigente logró llegar a la Presidencia en su cuarta candidatura. Anteriormente había perdido las segundas vueltas de 2011, 2016 y 2021 frente a Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, respectivamente.

Roberto Sánchez rechazó el resultado

Tras conocerse el resultado definitivo del escrutinio, Roberto Sánchez anunció que no reconocerá el resultado de la elección y denunció un supuesto fraude en la votación realizada en el exterior. Sin embargo, no presentó pruebas que respaldaran esa acusación.

El candidato había solicitado la anulación de esos votos, aunque el pedido fue rechazado por las autoridades electorales.

Regreso del fujimorismo al poder

El triunfo de Keiko Fujimori marca el regreso del fujimorismo al poder después de 25 años. Además, pondrá fin a un período de inestabilidad política en Perú, donde ocho presidentes ocuparon el cargo en los últimos diez años.

La confirmación del resultado se produjo 22 días después del balotaje, debido a la escasa diferencia entre los candidatos y al análisis de las actas observadas durante el proceso electoral.