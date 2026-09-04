Trabajadores del Congreso de la Nación persiguieron y corrieron por la calle al diputado José Peluc y al senador Enzo Fullone, luego de que impusieran de manera fraudulenta a Nahuel Piccoli Fortuny como nuevo director de la Biblioteca del Congreso.

La violenta secuencia ocurrió tras una tensa reunión de la Comisión Bicameral Administradora de la Biblioteca, en la que los legisladores oficialistas evitaron un cuarto intermedio y forzaron una votación irregular.

Al finalizar, Peluc y Fullone intentaron escapar por los pasillos, huyendo por la calle Alsina y luego por la Avenida Entre Ríos bajo los cánticos de protesta de los empleados nucleados en APL, quienes los despidieron en el hall al grito de "¡hijo de puta!" y "¡Qué vergüenza que un golpeador coordine la Biblioteca!".

El conflicto comenzó en la noche del miércoles cuando el sanjuanino Peluc incorporó de manera exprés el expediente de designación al temario, violando el reglamento que exige un aviso de tres días de anticipación.

El nombramiento de Piccoli Fortuny —exapoderado del partido de la diputada Lorena Villaverde en Río Negro, socio de Fullone en la constructora RIU y ex-asesor de Villaverde— funcionó como una prenda de unidad entre Peluc y Fullone para repartirse el control del cuerpo. Para concretar el movimiento, las autoridades habrían presionado a Alejandro Santa, un trabajador con 20 años de trayectoria, hasta obligarlo a aceptar el retiro voluntario.

Durante el debate en comisión, la oposición integrada por las diputadas peronistas Sabrina Selva y Paula Penacca expuso que el candidato contaba con antecedentes graves, incluyendo una restricción perimetral y una denuncia por violencia intrafamiliar radicada desde agosto de 2023 en la Unidad Jurisdiccional N° 3 de la Segunda Circunscripción en Río Negro. Asimismo, investigaciones periodísticas recordaron que Piccoli fue uno de los responsables de las afiliaciones truchas de La Libertad Avanza en dicha provincia —inscribiendo sin su consentimiento a jubilados, personas fallecidas, docentes y miembros de la Federación de Boxeo local— y que llegó a despedir por teléfono a Carlos Montenegro, un funcionario con 40 años de carrera en el PAMI rionegrino.

Pese a los cuestionamientos, los libertarios insistieron en someter la terna a votación. La pulseada estuvo empatada en seis a seis debido a las dudas iniciales de la senadora radical Mariana Jury, impulsadas por las revelaciones de Sabrina Selva. Ante la paridad, el oficialismo rechazó el cuarto intermedio y forzó una tercera votación tras escuchar el descargo del propio candidato, logrando destrabar el resultado cuando Jury dio vuelta su voto.

Los delegados gremiales denunciaron que la maniobra busca desplazar a trabajadores calificados de la Biblioteca del Congreso para acomodar a operadores políticos, dejando sin sustento a familias legislativas. Mientras la Justicia investiga las denuncias previas y el escándalo político escala, los gremios advierten que se mantendrán en estado de alerta frente a los despidos y designaciones compulsivas en el ámbito legislativo.