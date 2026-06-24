Futuros ingenieros conocieron los desafíos del mundo minero en una jornada de capacitación en la UNSJ

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) fue sede de la charla abierta “Del aula a la mina”, una iniciativa que busca acercar a los estudiantes a la realidad de la industria minera y brindarles herramientas para su futuro profesional.

La actividad fue impulsada por la agrupación estudiantil Andemira junto a la Facultad de Ingeniería, con el acompañamiento de CAPROMISA, y tuvo como protagonistas a representantes del sector privado que compartieron experiencias, desafíos y perspectivas sobre el crecimiento de la minería en San Juan.

Uno de los disertantes fue Gustavo Burgwardt, presidente de Andemira, quien explicó que el objetivo del encuentro fue transmitir a los futuros ingenieros la mirada de una empresa y las condiciones que encontrarán al ingresar al mercado laboral.

“Lo más importante es tratar que los futuros ingenieros conozcan un poquito, desde la perspectiva de la empresa, a qué se van a enfrentar en el futuro. Tenemos experiencia de años y queremos traspasar eso para que puedan encontrarse rápidamente con un trabajo y adecuarse al ámbito laboral”, señaló Burgwardt.

El presidente de Andemira destacó que la minería atraviesa una etapa de crecimiento y que San Juan tendrá una demanda creciente de profesionales vinculados a distintas áreas de la ingeniería.

“Hay muchos proyectos que se vienen y van a hacer falta muchos más ingenieros. Es un momento especial para quienes quieran dedicarse a la minería”, afirmó.

Además, remarcó que la industria tiene sus propios tiempos y llamó a los estudiantes a prepararse con una visión de largo plazo. “Los trabajos que tenemos hoy los empezamos a buscar hace cinco años y hoy estamos buscando trabajo para dentro de cinco años”, explicó.

La experiencia de un profesional formado en la UNSJ

También participó de la charla el ingeniero en Minas Octavio Bertero, quien sumó su experiencia profesional y compartió con los estudiantes una mirada sobre el escenario actual de la actividad.

Bertero destacó la importancia de que los alumnos conozcan anticipadamente el mundo laboral al que ingresarán luego de recibirse. “La idea es contar la experiencia y qué se van a encontrar una vez recibidos en el mundo minero, en el contexto actual que tiene Argentina y la provincia de San Juan”, explicó.

El ingeniero, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ en 2004, señaló que el panorama actual es diferente al de sus primeros años de formación, con más proyectos, operaciones mineras activas y nuevas herramientas tecnológicas.

“Hoy hay muchos más proyectos, hay minas en operación y también toda la tecnología que llegó en estos últimos años son herramientas que ellos van a utilizar. La idea es transmitirles que estén preparados para lo que viene”, indicó.

Un puente entre la universidad y la industria

Durante la jornada también se destacó el rol de la Universidad Nacional de San Juan en la formación de profesionales capaces de acompañar el desarrollo minero de la provincia.

Desde Andemira señalaron que, además de esta charla, trabajan en convenios con la universidad y en acciones junto a municipios como Iglesia para identificar necesidades y generar aportes desde el sector privado.

La propuesta “Del aula a la mina” apunta a fortalecer el vínculo entre la educación superior y la industria, preparando a los futuros ingenieros para una actividad que proyecta un fuerte crecimiento en San Juan y el país.