La Ciudad de San Juan celebró este viernes la vigilia por el 464° aniversario de su fundación con una gala artística que reunió a vecinos, autoridades y referentes culturales en el Teatro Sarmiento. La propuesta central fue el estreno de “Cantata de Nuestros Orígenes”, una obra que repasó distintos momentos de la historia sanjuanina y rindió homenaje a quienes forjaron la identidad de la provincia.

La actividad fue organizada por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y formó parte de la agenda oficial de celebraciones por un nuevo aniversario fundacional. La intendenta Susana Laciar acompañó la velada junto a funcionarios municipales, provinciales e invitados especiales.

La noche comenzó en el hall central del Teatro Sarmiento con la propuesta “¡Salud, mi querido San Juan!”, un espacio de encuentro donde el público pudo disfrutar de una muestra de vinos elaborados por 19 bodegas sanjuaninas. La iniciativa permitió destacar una de las actividades productivas más representativas de la provincia y generar un ámbito de intercambio previo al espectáculo principal.

Posteriormente, en la sala principal, se desarrolló el acto protocolar con el ingreso de las Banderas de Ceremonias y la interpretación del Himno Nacional Argentino. Durante esta instancia también se realizó la distinción al Vecino Ilustre, reconocimiento destinado a destacar el compromiso y la trayectoria de ciudadanos que contribuyen al desarrollo de la comunidad.

El momento más esperado de la noche llegó con el estreno de “Cantata de Nuestros Orígenes”, una puesta escénico-musical concebida para recorrer la memoria colectiva de los sanjuaninos. La obra inició con referencias al pueblo huarpe y al mito del viento Zonda, elementos profundamente arraigados en la identidad local.

El recorrido continuó con la llegada de las corrientes inmigratorias que contribuyeron al crecimiento de la provincia y con un homenaje a las primeras maestras de la escuela pública, figuras fundamentales en la construcción del sistema educativo sanjuanino.

Uno de los pasajes más emotivos de la presentación evocó el terremoto que marcó la historia provincial y dejó una huella imborrable en varias generaciones. A partir de ese momento, la obra avanzó hacia un mensaje centrado en la capacidad de reconstrucción, la solidaridad y la resiliencia de los sanjuaninos frente a las adversidades.

La propuesta artística concluyó con una celebración de la identidad local y del sentido de pertenencia que atraviesa a quienes nacieron o eligieron a San Juan como lugar para desarrollar su vida.

La puesta contó con un ensamble musical en vivo dirigido por Lucio Flores, las voces solistas de Flor Carmona y Jaime Muñoz, y la narración de Pablo Montemurro. Además, participaron tres reconocidos ballets sanjuaninos que aportaron una mirada contemporánea a través de la danza y el movimiento escénico.

Las actividades por el aniversario continuarán este sábado 13 de junio con el acto central y el festival popular “Nuestros Orígenes Nos Conectan”, que se desarrollará entre las 12 y las 18 en Plaza Juan Jufré. La celebración incluirá espectáculos musicales, espacios gastronómicos, propuestas turísticas, paseos del vino, colectividades y la participación de municipios y artesanos.

Entre los artistas confirmados se encuentran Caile, Jaime Muñoz, Giselle Aldeco, Los Videla, Los Puneños y El Sietecincuenta, en una jornada pensada para compartir en familia y celebrar un nuevo aniversario de la Ciudad de San Juan.