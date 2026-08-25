Marcos Galperin salió a responder a las críticas por el crecimiento de la morosidad en los créditos otorgados a través de Mercado Pago. El fundador de Mercado Libre aseguró que su compañía representa menos del 3% del monto total en mora del sistema financiero y comparó sus números con los registrados por los bancos públicos.

La discusión surgió a partir de la difusión de datos sobre el aumento de las deudas impagas en Argentina y el peso que tienen las fintech dentro del fenómeno. Frente a los cuestionamientos, Galperin utilizó sus redes sociales para defender el desempeño de la compañía y poner el foco en el monto de las deudas, más que en la cantidad de personas morosas.

Según sostuvo el empresario, la mediana de la deuda en mora de los bancos públicos alcanza los $1,4 millones, mientras que en Mercado Libre ronda los $100.000.

Galperin también cuestionó a quienes ponen el foco sobre el crecimiento de la morosidad sin contemplar, según planteó, el incremento de la cantidad y el volumen de créditos que son cancelados en tiempo y forma.

Cuánto representa Mercado Pago en la mora

Otro de los argumentos utilizados por Galperin fue el peso de la compañía sobre el monto total de deuda impaga del sistema financiero.

Según los datos difundidos, Mercado Libre concentra alrededor del 2,9% del dinero total en mora, pese a representar aproximadamente el 19% de las personas morosas. En contrapartida, Banco Nación y Banco Provincia reúnen en conjunto cerca del 15% del monto adeudado.

La diferencia está vinculada, entre otros factores, con el perfil de los préstamos. Mercado Pago cuenta con millones de usuarios y tiene una fuerte presencia en créditos de montos relativamente bajos.

De acuerdo con el informe que dio origen a la discusión, la mediana de la deuda en mora de Mercado Libre se ubica en aproximadamente $116.000. En otras entidades financieras los valores son considerablemente superiores.

El informe que abrió la discusión

Los datos provienen de un análisis realizado por Matías Fernández, socio de la consultora Pública, a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central y registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El trabajo analiza el comportamiento de los deudores según diferentes variables y muestra una fuerte concentración del dinero impago: una porción relativamente pequeña de los morosos reúne gran parte del volumen total de deuda.

En ese escenario, los bancos tradicionales, tanto públicos como privados, concentran cerca del 65% del monto total en mora del sistema.

La discusión sobre Mercado Pago se produce en medio de una preocupación creciente por el endeudamiento de las familias argentinas y las dificultades para cumplir con tarjetas, préstamos personales y otros instrumentos de financiación.