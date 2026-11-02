Ganó Gran Hermano, perdió todo en un incendio y hoy hace Uber para vivir

El 13 de febrero de 2026 quedó marcado para siempre en la vida de Esteban Morais. El ganador de Gran Hermano 2007 vio cómo el fuego destruyó sus bienes en el conurbano bonaerense. Perdió ahorros y el dinero destinado a comprar una casa para su hija.

El foco ígneo comenzó cerca de las 14:00 en la planta baja de la finca. En ese sector funcionaba su oficina de trading y el área de descanso de la menor. La niña se salvó porque pidió salir a pasear en cochecito pese a los 40 grados de calor.

Al regresar del recorrido, Esteban Morais detectó humo negro saliendo de la vivienda. Un vecino intentó ayudarlo, pero la explosión del ventanal hizo volar los cristales a la vereda opuesta. La llegada de los bomberos sofocó las llamas, dejando pérdidas materiales totales.

Tras el desastre, el mediático atravesó una depresión profunda al evaluar las pérdidas. En su momento glorioso, cosechó $208500 votos de afecto popular en la televisión. Decidió rechazar ofertas laborales en Chile para quedarse en Argentina junto a su hija de 3 años.

Morais cuenta con estudios en la Universidad Tecnológica Nacional y operaba en mercados financieros. Con la pérdida del equipamiento informático, debió buscar otra alternativa laboral urgente.

Hoy trabaja como chofer de una plataforma digital para reconstruir su economía. Al principio usaba gorra y anteojos para no ser reconocido. “Sí, estoy manejando un auto de aplicación. No me da vergüenza decirlo, es un laburo como cualquier otro, como la televisión”, expresó sobre su presente.