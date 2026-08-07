El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, lanzó fuertes cuestionamientos contra la dirigencia política durante la misa por San Cayetano, celebrada este viernes frente a la basílica de Liniers, y reclamó respuestas concretas frente a las dificultades económicas y sociales que atraviesan miles de familias.

Ante una multitud de fieles, el monseñor sostuvo que la sociedad está “cansada de promesas incumplidas y dirigentes que hablan de los pobres, pero no están cerca” de sus necesidades.

En su homilía, García Cuerva también pidió a San Cayetano por “más y mejor trabajo” y llamó a los argentinos a no bajar los brazos frente a las dificultades.

“Hay dirigentes que parecen mirar para otro lado”

El arzobispo cuestionó a quienes ocupan cargos de responsabilidad y consideró que una parte de la dirigencia concentra sus esfuerzos en discusiones que no resuelven los problemas cotidianos.

García Cuerva sostuvo que la sociedad sabe que las soluciones concretas a los problemas económicos y sociales están en manos de “una clase dirigente que a veces parece mirar para otro lado”. En ese sentido, cuestionó que buena parte de la energía política esté puesta en “descalificaciones y debates estériles que no resuelven la vida de nadie”.

El mensaje se produjo durante una jornada en la que miles de personas se acercaron a la basílica de Liniers para pedir trabajo y agradecer al santo patrono del pan y del trabajo.

Dos trabajos para llegar a fin de mes y familias endeudadas

Uno de los ejes centrales del mensaje de García Cuerva fue la situación laboral y económica de las familias. El arzobispo expresó su preocupación por quienes deben tener dos o más trabajos para poder llegar a fin de mes y por aquellos que recurren a créditos para afrontar sus gastos cotidianos.

En ese contexto, advirtió sobre el crecimiento del endeudamiento familiar, al considerar que los créditos pueden convertirse en una trampa que termina asfixiando a quienes no tienen suficientes ingresos.

“San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo”, expresó el arzobispo, antes de reclamar que el trabajo no sea considerado simplemente una mercancía y que las familias no deban multiplicar sus empleos para subsistir.

El pedido de no ser indiferentes ante el dolor

Durante la homilía, García Cuerva también hizo un llamado a la sociedad para no darle la espalda al dolor de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

El arzobispo pidió mayor empatía con las personas que más necesitan ayuda y señaló que la realidad social también está atravesada por las heridas que provocan “el odio, la descalificación constante y la discriminación”.

Su mensaje estuvo centrado en la necesidad de recuperar los vínculos sociales y construir una comunidad en la que las diferencias no se conviertan en motivos de enfrentamiento permanente.

Una referencia al papa León XIV

Sobre el final de su mensaje, García Cuerva pidió “trabajar por una patria de hermanos, donde nadie sea descartable ni desechable”. Para cerrar, hizo referencia al papa León XIV, quien tiene prevista una visita a Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

El arzobispo citó al Pontífice al plantear que la libertad económica no puede ser absoluta, sino que debe analizarse en función del bien común y de la dignidad de cada persona.

Así, la celebración de San Cayetano terminó con un fuerte mensaje social y político de García Cuerva, quien reclamó más trabajo, mayor cercanía con quienes atraviesan dificultades y una dirigencia enfocada en resolver los problemas concretos de la población.