El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, aseguró que no cree que la grieta política argentina vaya a condicionar la visita del papa León XIV al país y sostuvo que el mensaje del pontífice puede interpelar a todos los sectores.

En declaraciones a TN, García Cuerva planteó que la visita debe ser recibida sin trasladar al ámbito religioso las disputas de la política interna argentina.

“Su mensaje nos va a interpelar a todos”, afirmó el arzobispo, quien además marcó una condición que, a su entender, debería tenerse en cuenta antes de la llegada del Papa: evitar las comparaciones permanentes con su antecesor.

“Viene el sucesor de Pedro, no viene el sucesor de Francisco”, sostuvo García Cuerva, al remarcar la importancia de que León XIV pueda desarrollar su propio mensaje sin quedar condicionado por la figura del papa argentino.

El arzobispo consideró que el pontífice “seguramente” tendrá un mensaje vinculado con las distintas problemáticas que atraviesa la Argentina y recordó algunos de los temas presentes en su reflexión.

Justicia social, bien común y destino universal de los bienes

García Cuerva señaló que, si se observa el pensamiento de León XIV, existen cuestiones que podrían generar una reflexión sobre la realidad argentina.

En ese sentido, mencionó la encíclica Magnifica humanitas, vinculada con la custodia de la persona humana, y sostuvo que algunos de sus planteos pueden interpelar a distintos sectores de la sociedad.

Entre los temas que podrían formar parte de ese mensaje mencionó el bien común, el destino universal de los bienes y la justicia social.

Según explicó, si esos mismos conceptos hubieran sido expresados por Francisco, probablemente habrían sido interpretados rápidamente desde la lógica de la grieta política.

“Si uno sigue la reflexión del Papa, evidentemente hay algunos temas que creo que nos van a interpelar a todos”, afirmó.

Para García Cuerva, el hecho de que León XIV sea ajeno a la política interna y al partidismo argentino puede permitir que su mensaje sea recibido desde otra perspectiva.

“El mensaje va a tener una pureza mucho mayor porque no lo vamos a empañar con la grieta”, sostuvo.

Cómo se prepara la visita del Papa

El arzobispo de Buenos Aires también brindó detalles sobre las gestiones que se llevan adelante con el Vaticano para organizar la visita de León XIV.

Según explicó, tanto el Gobierno nacional como la Conferencia Episcopal Argentina invitaron formalmente al Papa a visitar el país y, después de las conversaciones y gestiones realizadas, comenzó una nueva etapa de trabajo.

“Ahora viene el trabajo más grande”, afirmó García Cuerva, en referencia a la preparación de la visita.

En esta instancia se deberán definir aspectos relacionados con la logística, la seguridad, los tiempos y los lugares que formarán parte de la agenda del pontífice.

El arzobispo reconoció que existe el deseo de que León XIV pueda recorrer distintas ciudades argentinas, aunque aclaró que las condiciones de seguridad podrían limitar la cantidad de lugares que visite.

“Nos encantaría que visite todas las ciudades. Evidentemente, nos dicen que pueden ser algunos lugares, otros no, por cuestiones de seguridad”, explicó.

Qué actividades podría realizar León XIV

La agenda de la visita todavía se encuentra en proceso de definición. García Cuerva señaló que actualmente se trabaja sobre las actividades puntuales que podría desarrollar el Papa durante su estadía.

Una parte estará vinculada con el Gobierno nacional, debido a que León XIV también es jefe de Estado, por lo que se prevén encuentros de carácter institucional.

Pero la intención es que la agenda incluya además distintos sectores sociales y personas en situaciones de vulnerabilidad.

Entre los posibles encuentros mencionó a enfermos, personas con discapacidad y presos, además de actividades relacionadas con los jóvenes.

También se analizan eventos masivos y misas, posiblemente en espacios abiertos, siempre teniendo en cuenta las condiciones de seguridad necesarias para una visita de estas características.

La preparación continuará durante los próximos meses, mientras la Iglesia y las autoridades avanzan en la definición de una agenda que permita al Papa mantener encuentros institucionales, sociales y pastorales durante su visita a la Argentina.