Gary Neville, exjugador inglés, criticó al Cuti y Lisandro: "Peor mejor dupla"

La cuenta regresiva para la semifinal entre Argentina e Inglaterra continúa generando expectativas en torno a uno de los encuentros más importantes del Mundial 2026. Gary Neville, histórico exdefensor del Manchester United y de la selección inglesa, analizó el desempeño de la dupla central conformada por Cristian Romero y Lisandro Martínez. Durante una entrevista con Sky Bet, el exjugador señaló que ambos futbolistas suelen alternar acciones brillantes con errores inesperados.

Neville sostuvo que Inglaterra encontrará espacios para convertir frente al conjunto nacional. En su análisis, el británico manifestó que “No veo la manera de que no hagamos al menos dos goles. Cristian Romero y Lisandro Martínez parece que entre los dos regalan un gol en cada partido. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes”.

El exintegrante de la selección inglesa enfatizó la transformación que experimentan ambos defensores al representar a su país. Al respecto, el exfutbolista aseguró que “Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo”.

Romero y Martínez se consolidaron como pilares fundamentales en el ciclo de Lionel Scaloni, manteniendo un alto rendimiento desde la conquista del Mundial de Qatar 2022. Neville, quien disputó dos Copas del Mundo y ganó múltiples títulos con el Manchester United, siguió de cerca la evolución de ambos jugadores en el presente certamen.