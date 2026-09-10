Pierre Gasly encendió las alarmas antes del estreno del circuito Madring, que recibirá por primera vez a la Fórmula 1 en Madrid. El piloto francés de Alpine aseguró que apostaría por la aparición de una bandera roja durante el fin de semana.

“Apostaría mi dinero a que habrá bandera roja. Eso seguro”, afirmó Gasly después de probar el trazado en el simulador. El francés también reconoció que durante esas pruebas llegó a tocar todos los muros del circuito.

Un circuito parecido a Mónaco

Gasly comparó las características del nuevo trazado con las de Mónaco y remarcó que los márgenes de error serán muy reducidos. Según explicó, un pequeño error puede generar consecuencias importantes debido a la cercanía de los muros.

El piloto de Alpine destacó que la experiencia en el simulador fue positiva y emocionante, aunque también le permitió identificar las zonas más comprometidas. El circuito presenta curvas enlazadas, desniveles, puntos ciegos, peraltes y subidas y bajadas a lo largo del recorrido.

El antecedente de la Fórmula 3

Las advertencias de Gasly se sumaron a las realizadas por James Vowles, jefe de Williams, después de una prueba de Fórmula 3 en el nuevo escenario. Durante esos ensayos hubo 19 banderas rojas y daños en tres chasis y suspensiones.

Vowles sostuvo que se trata de una pista capaz de destruir autos, aunque aclaró que los protagonistas de aquella prueba pertenecían a una categoría formativa. Gasly, por su parte, espera que la cercanía de los muros pueda provocar interrupciones durante el Gran Premio.

El desafío para los pilotos

El francés explicó que los pilotos deberán prestar especial atención a cada zona de frenada y a la velocidad de paso por las curvas. También señaló que el asfalto podría evolucionar durante las sesiones y que las frenadas serpenteantes serán uno de los principales desafíos.

El Madring tiene 5.470 metros y 22 curvas, mientras que una de sus principales características será la curva 12, conocida como “La Monumental”. La carrera del Gran Premio de España se disputará el domingo sobre 57 vueltas.